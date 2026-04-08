La convocatoria del Programa de Apoyo Activo al Empleo se publica el jueves con plazo de solicitud hasta el 24 de abril

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria del Programa de Apoyo Activo al Empleo, que destina 70,75 millones de euros para apoyar la empleabilidad, la formación y la transición al mercado de trabajo de 6.400 personas desempleadas con mayores dificultades de inserción, se publicará mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, abriendo un plazo de solicitud para que las entidades locales de la región presenten sus proyectos hasta el próximo 24 de abril.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha detallado la aprobación este martes en Consejo de Gobierno de esta convocatoria, que consta de cuatro líneas, junto con la modificación del Decreto Joven para su próxima convocatoria, que estará dotada con 3 millones de euros.

La consejera ha informado de los asuntos aprobados esta semana en Consejo de Gobierno relativos a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que incluyen la aprobación de la convocatoria del Programa de Apoyo Activo al Empleo en la región. "Hace dos semanas, el presidente firmaba con las cinco diputaciones provinciales los acuerdos para la financiación de una de las líneas de este programa, cuya convocatoria completa, con las cuatro líneas que contiene, se publicará mañana en el DOCM", ha avanzado Patricia Franco, señalando que los municipios y entidades locales tendrán hasta el 24 de abril para la presentación de proyectos. "Son 70,75 millones de euros de inversión, de los cuales 25 millones de euros proceden de las diputaciones provinciales y el resto, más de 45 millones de euros, de aportación directa de la Junta, con los que vamos a dar una oportunidad laboral a 6.400 personas en la región".

El impacto de este programa se sumará a las políticas activas de empleo que en este ámbito han representado, primero, el Plan de Empleo, y después tras su evolución el Programa de Apoyo Activo al Empleo, "que nos han llevado a invertir, desde que llegamos al Gobierno, 606 millones de euros para dar una oportunidad laboral a más de 88.300 personas desempleadas", ha indicado Patricia Franco, destacando que eso significa que "22 personas desempleadas con grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral en la región han encontrado una oportunidad laboral cada día gracias al impulso del Gobierno de Castilla-La Mancha".

La convocatoria, como ha recordado Patricia Franco, constará de cuatro líneas: la línea 1, dirigida a impulsar la contratación de personas a través de los proyectos de entidades locales, con un presupuesto de 63,8 millones de euros y que abrirá el plazo de solicitud hasta el 24 de abril; la línea 2, con una inversión de casi 3,5 millones de euros para la formación de las personas participantes en el PAAE en los municipios de más de 3.000 habitantes, cuyo plazo de solicitud irá del 1 de junio al 19 de julio; la línea 3, el Cheque Empleo, con una ayuda directa para apoyar la contratación en empresas de las personas beneficiarias de este programa, con una inversión de un millón de euros y vigencia hasta el 15 de noviembre de 2028; y la línea 4, que reserva 2,5 millones de euros para proyectos y contrataciones en municipios declarados como gravemente afectados por emergencias de protección civil hasta el 20 de enero de 2027.

En un primer momento, la convocatoria saldrá con menos cuantía que la marcada hasta incorporar la ampliación de crédito con aquellas diputaciones que van a aprobar los convenios en sus órganos de gobierno en las próximas semanas, pero completará los 70,75 millones de euros para alcanzar a 6.400 personas en los colectivos prioritarios que marca la Ley 3/2023 de Empleo, desde personas desempleadas de larga duración hasta personas con discapacidad, pasando por personas desempleadas sin prestación, jóvenes con baja cualificación, mujeres o mujeres víctimas de violencia de género, entre otras. "Queremos seguir mejorando nuestras cifras de empleo, y aunque somos la segunda comunidad autónoma con mayor creación de empleo juvenil y femenino desde 2015, y hemos batido el récord de afiliación en el mes de marzo, con la cifra de paro más baja de los últimos 18 años, sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer", ha indicado.

La consejera ha recordado que, en el reparto provincial de la convocatoria, el detalle es el siguiente: en Albacete, una inversión conjunta de 11,57 millones de euros para 1.186 contratos, aportando más de 7 millones de euros la Junta y 4,53 millones la Diputación; en Ciudad Real, 16,97 millones de euros para 1.732 contrataciones, aportando 10,32 millones de euros la Junta y 6,65 millones la Diputación; en Cuenca, más de 4,75 millones de euros para 499 contratos, aportando 2,89 millones la Junta y 1,86 millones la Diputación; en Guadalajara, 6,52 millones de euros para impulsar 631 contratos, con casi 4 millones de euros de la Junta y 2,55 millones de la Diputación; y en Toledo, 23,96 millones de euros para apoyar 2.360 contrataciones, con 14,56 millones de euros de la Junta y 9,39 millones de la Diputación.

"Iniciativas como el Programa de Apoyo Activo al Empleo han permitido, además, que el número de hogares con todos sus miembros en paro se haya reducido en 43.300 desde el año 2015, "43.300 hogares y familias que han accedido a un ingreso gracias a las políticas activas de empleo", o que el desempleo de larga duración se haya reducido en 126.100 personas en la última década, "lo que significa que tres de cada cuatro personas que estaban en esta situación cuando llegamos al Gobierno han dejado atrás el desempleo de larga duración en esta década", ha remarcado Patricia Franco.

EL DECRETO JOVEN

Además, la consejera ha informado de la aprobación en Consejo de Gobierno de la modificación del decreto que fija las bases para la próxima convocatoria del Decreto Joven, tal y como ha anunciado ya el presidente regional, Emiliano García-Page, que se llevará a cabo en las próximas semanas y que tendrá una inversión de 3 millones de euros. Estas modificaciones, de carácter técnico y que persiguen adaptar el decreto a los requisitos normativos que fija en su articulado el Estatuto de los Trabajadores, así como la definición de las modalidades contractuales y vigencia, "da pista libre ya a la convocatoria, que próximamente publicaremos en el DOCM, para apoyar la contratación de personas jóvenes en el tejido económico y productivo de la región".

Esa convocatoria, de 3 millones de euros, contará con cuatro líneas, tal y como ha detallado Patricia Franco: una línea para la contratación en la modalidad de formación en alternancia, con ayudas de hasta 6.000 euros; Otra línea dirigida a la contratación de formación para la obtención de la práctica profesional, en cuyo caso la cuantía de la ayuda puede llegar a 8.000 euros; una tercera línea para la formalización de contratos relevo, también con ayudas que pueden llegar a los 8.000 euros; y una cuarta línea que apoya la transformación de todas estas modalidades contractuales en contratos indefinidos, con ayudas de hasta 10.000 euros; todas ellas por contratos de un año de duración a jornada completa.