La cooperativa El Progreso consagra sus premios nacionales reivindicando el compromiso social de sus galardonados

Gala de los Premios de la Cooperativa El Progreso - COOPERATIVA EL PROGRESO

CIUDAD REAL 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) ha consagrado la 21ª edición de sus Premios Nacionales 'Vinos Ojos del Guadiana', en una una gala que reunió a más de 500 asistentes y que volvió a convertir la 'Noche del Vino'.

El evento ha tenido como eje común el compromiso social de los galardonados distinguiendo a figuras y entidades que representan no solo el talento y la proyección exterior de la región, sino también la solidaridad y su capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad.

Al acto han asistido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán; la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina; el presidente de la Cooperativa, Jesús Julián Casanova, junto al Consejo Rector al completo; así como las vicepresidentas de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Sonia González y Patricia Saldaña, además de alcaldes y alcaldesas de la comarca.

Asimismo, asistieron los presidentes de la Denominación de Origen Montes de Toledo y de la Interprofesional de la DO La Mancha: Vinos de La Mancha, Gregorio Gómez y Carlos David Bonilla, respectivamente, entidad esta última que recibió la Medalla de Honor de El Progreso por su labor en la promoción y defensa de los vinos manchegos y su posicionamiento en los mercados nacional e internacional, ha informado la cooperativa en nota de prensa.

En cuanto al resto de galardones, el Premio Cultural 'Vinos Ojos del Guadiana' fue para la karateca Sandra Sánchez, en reconocimiento no solo a su trayectoria deportiva, sino también "a su capacidad para generar impacto social tras su retirada de la competición, a través de proyectos vinculados al liderazgo, la salud mental y la superación personal".

El Premio Solidario 'Viña Xétar Contigo' recayó en la Fundación Gema Canales, organización impulsada desde la experiencia vital de su presidenta, Gema Canales, que trabaja para defender los derechos de las personas con grandes necesidades de apoyo, promover la comunicación aumentativa y alternativa y transformar la inclusión educativa y social.

Por su parte, el Premio Local Olirrubia fue concedido al villarrubiero Magdaleno Jerez, por su trayectoria de voluntariado y misión social, así como por su implicación con distintas comunidades tanto a nivel local como internacional, con una labor centrada en ayudar a los demás y generar bienestar en su entorno.

"EL ESFUERZO COLECTIVO"

Un año más, el presidente de El Progreso, Jesús Julián Casanova, aprovechó la celebración de esta gran cita anual para hacer balance del ejercicio y repasar las principales líneas de trabajo de la entidad.

Ha destacado que la gala "representa el esfuerzo colectivo de una cooperativa que sigue mirando al futuro sin olvidar sus raíces", en un contexto de consolidación de nuevos proyectos y refuerzo de su proyección internacional.

Durante su intervención, ha calificado el último año como "aceptablemente bueno", a pesar de la reducción de las cosechas, gracias al incremento del 16,6% en envasados y al mantenimiento del prestigio comercial de la entidad.

Subrayó la apuesta por la innovación con el lanzamiento del vino 'Vuivé', la renovación de las marcas más emblemáticas y el impulso del segmento desalcoholizado con Viña Xétar 0,0, además de nuevas referencias en el ámbito oleícola como el AOVE de variedad Lecciana bajo la marca 'Olirrubia'.

Asimismo, ha incidido en el papel estratégico de la cooperativa, que en su 109 aniversario se consolida como motor económico y social del medio rural, y reclamó mayor agilidad administrativa, coordinación institucional y planificación eficaz en ámbitos clave como el agua, elemento esencial para el futuro del sector agrario en la comarca: "El Progreso es hoy un proyecto económico, social y humano que sostiene a miles de familias y que debe seguir siendo motor del medio rural y de lucha contra la despoblación".

MENSAJES DE LOS PREMIADOS

La entrega de galardones ha comenzado con el Premio Local Olirrubia. El voluntario Magdaleno Jerez, recientemente llegado de Colombia, recibió el reconocimiento de manos de la alcaldesa, Encarnación Medina. El premiado ha expresado su preocupación por el sufrimiento causado por los conflictos y ha reconocido que "hay algo que me impide ser completamente feliz, y es la guerra".

Por su lado, Gema Canales ha explicado que la tecnología se convirtió en su altavoz desde los seis años, lo que le ha permitido alcanzar una plena autonomía comunicativa a través de un lector ocular. Ha subrayado que no se considera "especial ni valiente", sino una persona que ha tenido que enfrentarse a múltiples barreras, entre ellas los prejuicios y la exclusión en el ámbito educativo.

Posteriormente, el presidente de la Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, Carlos Bonilla, recibió la Medalla Honor, poniendo en valor la calidad de los vinos que se elaboran en la región y ha asegurado que este reconocimiento supone "un impulso" para seguir reforzando su promoción tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente, la campeona mundial y olímpica de kárate Sandra Sánchez, que ha recogido el Premio Cultural 'Vinos Ojos del Guadiana', que le entregó el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, subrayó que el denominador común entre todos los galardonados es "ser felices haciendo felices a otros a través del trabajo y la propia voz". El kárate ha sido para ella "una forma de entender la vida, de aprender a caer y a levantarse", una filosofía que ahora traslada a su labor fuera de la competición, centrada en ayudar a otras personas a través de distintos proyectos vinculados al deporte, la salud mental y la superación personal.