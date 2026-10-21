Las cooperativas piden al Gobierno intervenir ante la caída de precios y el bloqueo del mercado del aceite de oliva

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CIUDAD REAL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas de aceite de oliva han reprochado al Ministerio de Agricultura que todavía no haya activado los mecanismos para intervenir en el mercado ante la caída de los precios en origen y la paralización de las operaciones comerciales, una situación que está comprometiendo la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas.

Así lo ha denunciado este miércoles desde Ciudad Real el presidente del sector de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España y director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, durante las jornadas técnicas nacionales que celebra la organización, donde ha reconocido que el sector atraviesa un momento complicado ante las perspectivas de una cosecha abundante.

"No entendemos el retraso, la verdad", ha lamentado Sánchez de Puerta, quien ha recordado que el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció que se daban las condiciones necesarias para activar la norma de comercialización que permitiría retirar temporalmente parte del aceite del mercado para equilibrar la oferta y la demanda.

Sin embargo, su puesta en marcha continúa pendiente.

Según ha explicado, el Ministerio planteó esperar hasta noviembre para confirmar las previsiones de producción, una decisión que las cooperativas consideran perjudicial para la evolución de los precios.

"Creíamos que era mucho mejor haberlo hecho en octubre cuando empezaba la campaña", ha señalado el responsable cooperativo, convencido de que una intervención desde el inicio podría haber contribuido a contener las cotizaciones.

La medida reclamada se ampara en la normativa comunitaria, que permite a los Estados miembros establecer mecanismos de regulación de la oferta ante situaciones de desequilibrio, según ha comentado Sánchez.

Su aplicación permitiría inmovilizar temporalmente una parte de la producción para intentar estabilizar el mercado.

Sánchez de Puerta también ha advertido de que la actividad comercial está prácticamente bloqueada por las expectativas de nuevas bajadas de precios, que llevan a los compradores a posponer las operaciones. "Cuando hay un mercado a la baja, nadie compra, porque todo el mundo piensa: ¿para qué voy a comprar hoy si mañana aspiro a que pueda estar más barato?", ha explicado.

Esta situación provoca, según ha señalado, que no solo desciendan las cotizaciones, sino que también se paralicen las compraventas. "No hay quien compre", ha resumido.

Ante este escenario, ha defendido que los productores eviten precipitar sus operaciones comerciales.

"En estas circunstancias donde no hay quien compra, no debería de haber nadie vendiendo", ha manifestado.

El responsable cooperativo ha considerado fundamental conocer cómo evolucionan las ventas mensuales, tanto en el mercado nacional como en las exportaciones, para determinar si el sector consigue recuperar la actividad y estabilizar las cotizaciones.

UNA COSECHA ABUNDANTE QUE AMENAZA LA RENTABILIDAD

La preocupación del sector contrasta con las buenas perspectivas de producción.

España afronta la campaña 2026-2027 con una previsión de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, un 23% más que en la anterior, según el primer aforo del Ministerio de Agricultura.

En Castilla-La Mancha, segunda comunidad productora del país, se esperan 152.500 toneladas, un 10% más, mientras que Andalucía alcanzaría los 1,26 millones de toneladas, con un incremento del 29%.

Sin embargo, Sánchez de Puerta ha advertido de que esta recuperación productiva está llegando acompañada de una importante caída de los precios, lo que pone en dificultades especialmente a los agricultores del olivar tradicional.

El representante cooperativo ha explicado que actualmente conviven modelos de explotación con rentabilidades muy diferentes.

Mientras los olivares intensivos y en seto alcanzan mayores niveles de productividad, las explotaciones tradicionales de secano soportan unos costes que han aumentado considerablemente durante los últimos años.

Una situación que, unida al descenso de las cotizaciones, configura lo que ha denominado una "tormenta perfecta" para numerosos agricultores.