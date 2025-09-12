Cooperativas revisa a la baja en un 6% la previsión de cosecha de pistacho en C-LM hasta las 8.400 toneladas

CIUDAD REAL, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Sectorial del Pistacho de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, a las puertas de la campaña de recolección del pistacho, ha hecho una revisión, ligeramente a la baja en un 6%, de la previsión de cosecha realizada en el mes de julio, considerando que aproximadamente en la región habrá unas 8.400 toneladas de pistacho.

Este descenso en la estimación fundamentalmente se debe a un incremento del porcentaje de vanos y problemas de cuajado por las bajas temperaturas registrada en el momento de la floración y cuajado, según ha infomado la organización cooperativa en nota de prensa.

De confirmarse dicha previsión, sería "la mayor cosecha de pistacho registrada hasta la fecha" en la Comunidad Autónoma, debido en gran parte a la entrada en producción de aproximadamente 5.500 hectáreas. En cuanto a la calidad del fruto, se espera gran cantidad de pistacho de elevado calibre y de gran calidad, en una campaña que viene sobre unas dos semanas retrasada respecto al año pasado.

En lo que respecta a la sanidad de los pistachos, la situación en Castilla La Mancha es "muy alentadora", ha subrayado el portavoz de la Comisión Sectorial del Pistacho, Ignacio Lobato, puesto que durante el periodo vegetativo no se han reportado problemas sanitarios significativos que puedan afectar la calidad de la cosecha.

Además, las condiciones climáticas han sido favorables, a excepción de daños por pedrisco en algunas zonas de cultivo, contribuyendo a un ambiente propicio para el desarrollo de los pistachos, lo que se espera que se traduzca en un elevado porcentaje de pistachos de calibre superior.

Otra aspecto relevante es el crecimiento sostenido de la producción ecológica en la región. En Castilla-La Mancha, el cultivo de pistacho cuenta con una elevada superficie acogida a la producción ecológica, ya que representa aproximadamente el 36% del total regional.

Dado que gran parte de esta superficie está en producción, en la actualidad la mayoría del pistacho es ecológico. Esta característica sitúa a la región como líder nacional de la producción de pistacho ecológico, lo que refleja tanto la demanda de pistacho ecológico como el compromiso de los agricultores con prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente

En el contexto general, según Ignacio Lobato, la superficie de pistacho plantada en Castilla-La Mancha en 2025 es aproximadamente de 64.400 hectáreas, de las cuales 16.400 hectáreas son las que se considera están en producción. De estas, 12.215 hectáreas se cultivan en secano y 4.185 hectáreas en regadío.

Esta expansión de la superficie en producción representa un aumento significativo del 40% en comparación con el año anterior, que se estima había 11.700 hectáreas en producción. Este aumento de la superficie en producción no solo demuestra la confianza en la rentabilidad del cultivo de pistachos, sino también la capacidad de la región para responder a la creciente demanda de este delicioso fruto seco.

En cuanto al mercado, Lobato ha apreciado un "elevado interés" por el pistacho y un inicio de campaña con precios ligeramente más elevados que la campaña pasada, pero todavía se está al inicio de campaña y habrá que ver como evoluciona el mercado durante los próximos meses.

Por último, en la reunión de la sectorial se ha hecho una valoración positiva de que se esté avanzando en la creación de la interprofesional con la elaboración por parte de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha de un borrador de estatutos.