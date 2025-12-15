Un sector del PSOE de C-LM pide a Page destituir a la consejera que cuestionó las primarias que ganó Sánchez

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asistido a la Jornada de Presentación de Resultados de Investigación de la Brecha Salarial de Género de la Cátedra de la UCLM Con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Coordinadora Regional de Izquierda Socialista PSOE de Castilla La Mancha (IS-PSOE-CLM) han solicitado al secretario general del partido en la región, Emiliano García-Page, la "destitución inmediata" de la consejera de Igualdad, Sara Simón, "o su dimisión voluntaria, como parte del Gobierno castellanomanchego.

Al tiempo, esta coordinadora dice dejar abierta la posibilidad de llevar a Simón al Comité de Garantías del partido, en caso de que ni ella ni Page "actúen en alguna de las direcciones expuestas".

En un comunicado, los integrantes de esta Coordinadora Regional de Izquierda Socialista de los socialistas castellanomanchegos aseguran haber recibido "atónitos la declaración extemporánea y malintencionada que la consejera de Igualdad, en relación a las primarias en las que la militancia, sin manejar ningún resorte de poder interno federal, ni regional, devolvió al compañero Pedro Sánchez Pérez Castejón a la Secretaría General del PSOE".

Consideran que las palabras que Simón realizaba el pasado viernes en Toledo, al hilo de la reunión en Ferraz de las responsables de Igualdad del PSOE para abordar las denuncias internas de acoso hacia el exmilitante socialista y ex asesor en Moncloa, Francisco Salazar, suenan a "puñalada de pícara por cuanto dichas a estas alturas de los acontecimientos, pretenden abrir un falso debate sobre la ilegitimidad de un proceso de primarias que fue ejemplar, en el que Pedro Sánchez ganó limpia y sobradamente, incluso en Castilla La Mancha".

"En cualquier caso, el PSOE de Castilla La Mancha, usted mismo como secretario general del PSOE regional debería aclararle a su consejera a este tenor, en este sentido, si usted mismo dio alguna orden para llevar a cabo algún tipo de cambio o alteración de los comicios, presionando a los militantes, modificando el censo o las papeletas", instan a Page.

"Lo cierto y verdad es que usted y solo usted controlaba el aparato del partido para poder llevar a cabo alguna modificación en el proceso de elección de candidatos. Sólo usted disponía de los resortes de poder necesarios que garantizaban unas elecciones limpias en nuestro territorio. Quizás debería hablar más con su Consejera de Igualdad sobre este particular", le aconsejan.

Desde IS-PSOE-CLM aseguran no creer "conveniente" que la también secretaria de Política Municipal del Partido Socialista en la región "ponga en tela de juicio la democracia interna del partido socialista en aquellas primarias para ganar puntos personales aprovechando el ruido mediático actual y mezclándolo todo como en una ensalada deslegitimadora del partido, este bulo de la compañera Consejera tiene demasiada cocina y enjundia como para dejarlo pasar".

De ahí que hayan solicitado al secretario general "la destitución inmediata de la consejera Sara Simón, o su dimisión voluntaria, como parte del Gobierno de Castilla-La Mancha".