La Corporación HMS Hermasan cederá gratis una pasarela ciclista y peatonal que unirá Campollano con el resto de Albacete

Convenio para la construcción de una pasarela ciclista y peatonal que unirá Campollano con el resto de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha suscrito un convenio con la Corporación HMS Hermasan, aprobado la semana pasada por la Junta de Gobierno Local, por el que el conglomerado empresarial construirá y donará a la ciudad una pasarela de comunicación entre el Polígono Industrial Campollano y el barrio de Imaginalia, para el tránsito de peatones y ciclistas.

Han suscrito el convenio de donación el alcalde, Manuel Serrano, por parte del Ayuntamiento, y Consuelo Martínez Sánchez en representación de Hermasan, que es la sociedad matriz de un grupo de empresas presidido por José Manuel Martinez y con actividad en Albacete desde hace más de medio siglo.

El alcalde ha expresado su agradecimiento a José Manuel Martínez y a toda su familia, representada por su hija, por su generosidad y altruismo. "Esta pasarela va a mejorar la movilidad en la ciudad, al enlazar uno de los barrios más jóvenes de Albacete, Cañicas-Imginalia con el motor económico que es Campollano, que además es mucho más que un polígono, porque tiene muchos servicios y dotaciones".

"El compromiso de los emprendedores albaceteños como José Manuel Martínez forma parte de la Marca Albacete, y es un compromiso que genera identidad, y también genera empleo y futuro en la ciudad. También quiero agradecer su esfuerzo diario a todos los que trabajan en el grupo Hermasan y en todo el rico tejido productivo de la ciudad", ha dicho el alcalde.

Serrano ha destacado que "se podrá ir a Campollano para hacer negocio o para ir a trabajar, salvando la autovía de una manera segura y sostenible. Esta inversión va a pasar a formar parte del patrimonio de la ciudad, y va a mejorar nuestra calidad de vida y nuestras posibilidades de desarrollo".

Desde HMS Hermasan se afirma que "en agradecimiento a la ciudad de Albacete y a su población queremos construir y donar esta obra que debe ser arquitectónicamente significativa, y también funcionalmente útil para la población. El objetivo es contribuir al desarrollo urbano y social de la ciudad e incrementar la interconexión viaria, con criterios medioambientales sostenibles".

La pasarela tendrá 62 metros de luz con tipología de celosía, y atravesará la Autovía A-32 con un gálibo mínimo de 5,50 metros. Se podrá acceder a ella tanto a través de escaleras como con un ascensor panorámico de gran capacidad en ambos lados, facilitando así la accesibilidad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El arranque de la pasarela estará en un terreno de titularidad municipal y parcialmente en terreno dotacional del Ministerio de Fomento, en las inmediaciones de la calle Escritor Rodrigo Rubio; el otro apoyo recaerá sobre terreno municipal, frente a la Avenida Adeca esquina calle C del Polígono.

La pasarela dispondrá de un sistema de videovigilancia y alarma frente a actos vandálicos, desde las escaleras y ascensores hasta el recorrido por la propia pasarela.

Esta nueva pasarela facilitará el tránsito y la comunicación entre Campollano y el resto de la ciudad de Albacete, mitigando el efecto barrera que ha generado la autovía, con una comunicación más fluida y accesible para peatones y ciclistas.