La "corrupción" y los "personalismos" motivan al exdirector general de Cultura de Cospedal a dejar el PP

Actualizado 15/02/2018 15:27:05 CET

CIUDAD REAL, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, el ciudadrealeño Francisco Javier Morales, ha apuntado a "la corrupción, los personalismos y la falta de confianza" como los motivos de su baja del PP, anunciada este miércoles a través de las redes sociales.

En el transcurso de una entrevista concedida este jueves a Onda Cero Puertollano, recogida por Europa Press, Morales, quien también fuera concejal popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, ha aseverado que su baja se produce tras "no sentirse plenamente identificado" con el "rumbo" que estaba tomando el PP, "tanto en el ámbito nacional como en el regional y provincial".

A su juicio, el PP "no presenta una cercanía con su potencial electorado", especialmente con la gente joven. "En mi función como profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha estoy constantemente hablando con jóvenes y veo que cada vez hay un distanciamiento mayor sin que se tomen decisiones", ha lamentado.

Morales ha añadido que estas circunstancias, unidas a la "lacra de la corrupción" y de los "personalismos que hay en todos los partidos" le hacían sentirse "cada vez más incómodo" y "perder la ilusión".

Además, para el expolítico 'popular', su antigua formación "parece ir sin una meta clara" en la capital provincial, Ciudad Real. "Siempre es complicado estar en la oposición, pero eso no es óbice para que se tenga en consideración a la gente que quiere trabajar por el partido", ha subrayado Morales.

En este sentido ha expresado que le ha "dolido" especialmente que desde que dejara la política activa "de forma voluntaria" hace dos años le "hayan llamado" alcaldes y concejales de otros ayuntamientos para solicitar su opinión "mientras que los más cercanos nunca han tenido a bien plantear ese tipo de colaboraciones". "Eso es lo que no acabo de entender, y no sé si es que yo resultaba molesto o se desconfiaba de mí", ha remachado.

Morales ha asegurado que en su decisión no han influido las últimas encuestas de intención de voto, pero sí la "corrupción" en el seno del PP. "He tenido la sensación de que hemos luchando por el partido mientras ha habido gente que se ha aprovechado, y me ha afectado que todos los días seamos noticia por ese tipo de cuestiones; es una mancha ante la cual quizá no hayamos sido capaces de ser contundentes", ha concluido.