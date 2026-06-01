Cortada la A-43 en Torralba de Calatrava por el incendio de un camión que transportaba paja

Archivo - Imagen de Torralba de Calatrava en Google Maps. - GOOGLE MAPS - Archivo

CIUDAD REAL 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión que transportaba paja ha provocado este lunes el corte de la carretera A-43 en el término municipal de Torralba de Calatrava (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 12.04 en el kilómetro 19, en sentido Ciudad Real, de la citada vía, cuando se ha incendiado la carga de un camión que transportaba paja. A pesar de ello, no ha habido que lamentar heridos.

De esta forma, se ha producido el corte de la A-43 desde el kilómetro 19 hasta el 28 y se está dando paso alternativo por el kilómetro 335 de la N-430.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Ciudad Real y Daimiel y efectivos de la Guardia Civil.