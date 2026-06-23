Cortada la A-3 en Belinchón tras el vuelco de un camión - DGT

CUENCA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La A-3, en el kilómetro 77 y en sentido Madrid, ha quedado cortada al tráfico a la altura de la localidad conquense de Belinchón, debido al vuelco de un trailer.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 12.11 horas.

Hasta la zona se han desplazado los bomberos de Tarancón, la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital y un helicóptero medicalizado.