Cortada la CM-3217 en Tazona (Albacete) tras la salida de vía de un camión de mercancías peligrosas sin carga

Archivo - Camión del 112 - JCCM - Archivo

ALBACETE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La carretera CM-3217, a su paso por la pedanía de Tazona (Albacete), ha sido cortada al tráfico en el kilómetro 29 tras la salida de la vía y posterior choque de un camión de mercancías que no llevaba carga y cuyo conductor ha resultado ileso.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 12.22 horas.

Pese a no llevar carga, el camión debe ser desgasificado por una fuga en el tanque de la carga anterior que llevaba dentro, lo que no lleva consigo peligro para la población.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Hellín, la Guardia Civil, control de carreteras y una ambulancia de Urgencias en preventivo.