Cortada la CM-4107 a su paso por Daimiel por un incendio de rastrojo próximo a la carretera

CIUDAD REAL 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La CM-4107, a su paso por el término municipal de Daimiel, está cortada al tráfico a la altura de su kilómetro 4 debido a un incendio de rastrojo próximo a la carretera, según ha informado el 112 de la región.

El servicio de atención de urgencias castellanomanchego recibía el aviso este domingo a las 16.26 horas. Desde el 112, indican que, tras el corte, no hay paso alternativo.

Un incendio que era detectado por un vigilante fijo y en el que en estos momentos trabajan seis medios de extinción (uno aéreo y cinco terrestres), así como 32 personas.