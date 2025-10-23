Las Cortes abren plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos de C-LM hasta el 6 de noviembre

Reunión de la Mesa de las Cortes de C-LM. - CORTES DE C-LM

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla-La Mancha para 2026, y se abre así un periodo de enmiendas a la totalidad hasta el 6 de noviembre.

El proyecto se registró el martes, cuando el propio consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, entregó una copia al presidente de la Cámara.

En la reunión mixta de hoy --dos de los integrantes han intervenido de forma telemática-- se ha decidido abrir un periodo de presentación de enmiendas a la totalidad por parte de los grupos, que se extiende hasta el 6 de noviembre. En caso de haberlas, tendrán que ser debatidas y votadas en sesión plenaria.

Se trata de los primeros pasos de la tramitación de las cuentas en el Parlamento, tal y como ha informado la Cámara autonómica en nota de prensa.