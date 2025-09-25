Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban el convenio sanitario entre la Comunidad Autónoma y Castilla y León

TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves el convenio entre la Comunidad Autónoma y Castilla y León en materia de asistencia sanitaria, con el apoyo de PSOE y PP y la abstención de Vox.

Así se ha validado en el pleno del Parlamento autonómico de este jueves, en un primer punto del orden del día en el que no ha habido debate, tras ser acordado así a propuesta de la Junta de Portavoces.

En el convenio firmado, ambas administraciones suscriben esta colaboración en la prestación sanitaria que se ejecutará a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) por la parte castellanoleonesa.

Esta colaboración afecta a los ámbitos asistenciales de la atención especializada, las urgencias, las emergencias, el transporte sanitario, la gestión del conocimiento, la investigación y la historia clínica electrónica.

El convenio recoge, entre otros aspectos, que la cobertura a nivel de atención especializada y la asistencia en Urgencias se prestará en el hospital de Talavera de la Reina para los ciudadanos de las zonas básicas de salud de Lanzahíta, Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, Mombeltrán y Candeleda.

Dicha asistencia conveniada con Castilla y León comprenderá razonablemente las necesidades de la población, de manera equiparable en recursos y flujos asistenciales a la recibida por la población del área sanitaria de Talavera de la Reina.