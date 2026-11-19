Reunión de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha. - CARMEN TOLDOS/CORTES C-LM

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha presidida por Pablo Bellido se ha reunido este jueves de manea mixta --telemática y presencial, en la Sala de la Mesa del parlamento en Toledo-- para calificar diversos escritos de los grupos y del Gobierno, entre ellos el criterio del Consejo de Gobierno a las enmiendas de dos de los proyectos de ley que serán abordados la semana que viene en comisión, el de 'Acompañamiento de Presupuestos' y de recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria.

De este modo, ha quedado fijado que la Comisión de Sanidad abordará el lunes día 23 un total de 24 enmiendas parciales de los grupos al Proyecto de 'Ley de reactivación de la carrera profesional y de fidelización e incentivación del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha'.

El PSOE ha registrado una, mientras que el PP ha presentado 22 y Vox otras 5, de las que cuatro fueron derivadas al Consejo de Gobierno, que ha emitido su criterio negativo al suponer algún tipo de variación presupuestaria. De este, modo finalmente serán debatidas y votadas 3 enmiendas de Vox, 20 de PP y una de PSOE.

En el mismo sentido, la Comisión de Economía y Presupuestos abordará el miércoles día 25 el dictamen de la 'Ley de medidas tributarias, administrativas y simplificación de Castilla-La Mancha', más conocido como 'Ley de Acompañamiento de Presupuestos'.

En este caso serán debatidas 113 enmiendas parciales, 17 del PSOE, 61 de PP y 35 de Vox, después de que la Mesa haya calificado también este jueves el criterio del Consejo de Gobierno a las 60 que le habían sido derivadas por suponer variaciones presupuestarias.

La tramitación de estas iniciativas ha seguido adelante después de que en el Pleno del pasado jueves fuesen rechazadas sendas enmiendas a la totalidad de los dos grupos de la oposición a los proyectos de 'Ley de Presupuestos de la Junta para 2027' y de 'Ley de acompañamiento', así como una más de Vox en relación con el Proyecto de 'Ley de la carrera profesional sanitaria'.

De manera paralela, sigue abierto desde el día 17 el plazo para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas parciales al borrador de cuentas del Gobierno Autonómico, que finaliza el próximo martes día 24, según ha informado el Parlamento en nota de prensa.