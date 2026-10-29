Las Cortes C-LM debatirán la próxima semana sobre incendios, siniestralidad laboral, regadíos e inversiones en Talavera

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TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha han convocado la sesión ordinaria para el jueves 5 de noviembre a las 10.00 horas en el Convento de San Gil, que incluirá en el bloque de control al Gobierno la comparecencia de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para informar sobre el balance de la última campaña de extinción de incendios forestales.

La jornada contará además con dos debates generales en relación con los regadíos en la comunidad autónoma y acerca de inversiones en Talavera de la Reina (Toledo), en ambos casos acumulando iniciativas de los grupos Socialista y Popular. Además, se debatirá y votará una proposición no de ley (PNL) de Vox sobre siniestralidad laboral en la región, según ha informado el parlamento en nota de prensa.

El último de los puntos, tras la comparecencia sobre incendios, lo conforma la formulación de tres preguntas orales de la oposición al Consejo de Gobierno, en el caso de Vox sobre "caos ferroviario" y en el caso del PP acerca de infraestructuras de agua en Minglanilla (Cuenca) y sobre turismo en Cuenca.