Las Cortes de C-LM guardan un minuto de silencio por las víctimas y expresan su solidaridad con los heridos

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de este jueves ha comenzado guardando un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda el pasado 28 de octubre.

Ha sido el presidente del Parlamento autonómico, Pablo Bellido, quien antes de este minuto de silencio ha leído el acuerdo de la Junta de Portavoces por el que las Cortes trasladan "su más profundo dolor" por el siniestro ferroviario y muestran sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas.

Del mismo modo, expresan todo su apoyo, solidaridad y el deseo de pronta recuperación a las personas heridas y afectadas por el accidente, al tiempo que reconocen y agradecen la labor desempeñada por los servicios de emergencia, entidades sociales, personal sanitario y a todas las personas que a título individual se han volcado en la atención a víctimas.

El Parlamento regional expresa también su gratitud por todas las muestras de apoyo, afecto y colaboración recibidas desde comunidades autónomas y países vecinos, "que evidencian el alcance de esta tragedia que nos conmociona a todos y a todas y que nos une en el dolor, el respeto y la atención de las necesidades de las personas afectadas".

Por último, Bellido ha dicho que a este pronunciamiento del Parlamento regional por el accidente de Urda se suma también su pésame por el fallecimiento del jugador del Tenerife, Jesús de Miguel, "muy vinculado a Navahermosa, en la provincia de Toledo".