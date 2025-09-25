Cortes C-LM muestran solidaridad con afectados por ERE de Mahle en Motilla y estarán "vigilantes" en el proceso

CUENCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han mostrado su solidaridad con los trabajadores de la empresa Mahle y han asegurado que permanecerán "vigilantes" en el proceso de negociación entre la empresa y los trabajadores después del anuncio de un ERE que afectará a 550 trabajadores de su planta en Motilla del Palancar (Cuenca).

En una declaración institucional firmada por los tres grupos parlamentarios --PSOE, PP y Vox-- y leída por el presidente de la Cámara, Pablo Bellido, el Parlamento regional asegura que esta decisión tendrá un "impacto" en el empleo directo, así como en la economía local y de la comarca.

"Tanto Mahle en la actualidad como su predecesora han sido empresas históricas en Motilla del Palancar, habiendo contribuido durante décadas al desarrollo industrial y la generación de empleo en la comarca", apunta la Cámara, aseverando que esta decisión supondrá "un duro golpe para muchas familias y para la estabilidad del tejido productivo".

Es por ello que desde las Cortes de Castilla-La Mancha consideran "imprescindible" defender "el empleo de calidad en la industria como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo sostenible" de Motilla del Palancar en su comarca.

Así las cosas, aseguran que permanecerán "vigilantes" e instan "a la mayor urgencia posible" a todas las administraciones con competencias a que "se alcance una solución justa para las partes y se garantice el menor impacto social para toda la región".