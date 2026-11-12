Las Cortes rechazan las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a los presupuestos de C-LM para 2027

Pleno de las Cortes - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas a la totalidad de Vox y PP al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2027 han quedado rechazadas este jueves, tras el voto en contra de la mayoría socialista a ambas enmiendas.

El diputado de Vox David Moreno ha lamentado que "un año más" el Gobierno regional lleva a cabo "una nefasta gestión de los recursos públicos, que se emplean en todo menos en satisfacer las necesidades reales de los hogares, de los emprendedores y de los trabajadores". "Un fraude a los vecinos de Castilla-La Mancha".

Este proyecto requiere la enmienda a la totalidad que Vox presenta, "porque no van a beneficiar ni a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas". Ha señalado que este proyecto de presupuestos está muy lejos de dibujar "una situación económica favorable de la región".

Por su lado, el diputado del PP Santiago Serrano ha descrito las cuentas como "los más cuantiosas de la historia de la región", pero "prevén recaudar más que nunca, invierten menos que el año anterior, reducen el apoyo a la economía productiva y engordan la estructura de gobierno".

En este punto, Serrano describe que hay "una administración de la inercia" que "gasta más para obtener lo mismo", lo que ha definido como "un auténtico fracaso en política económica y financiera".

Ha precisado que Castilla-La Mancha es "la cuarta comunidad con menor renta per cápita por habitante, con casi 7.000 euros de distancia de la media nacional y más de 14.000 con la media europea".

PSOE CRITICA "LO MISMO DE SIEMPRE"

De su lado, la diputada del PSOE Ana Isabel Abengózar ha comenzado su intervención criticando a Moreno por llamar al presidente regional "Emiliano García Fraude". "Yo le podría llamar David Modorro, porque usted se duerme constantemente en el escaño".

Leyendo la enmienda a la totalidad del PP, Abengózar la ha definido como "lo mismo de siempre". "Hacen lo de siempre, construir un relato en el que nada funciona, la Castilla-La Mancha esa que les gustaría a ustedes, de que cuanto peor, mejor". La socialista ha acusado al PP de inventar "cada uno de los datos para sostener su relato".

HACIENDA LAMENTA ACTITUD OPOSICIÓN

De su lado, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cargado contra la oposición por querer "muy poco" a su tierra "cuando la menosprecian", lamentando que no tienen "credibilidad" para exponer esta visión de la región.

"Si yo fuera un inversor que quisiera invertir mi dinero en Castilla-La Mancha, leyéndose su enmienda a la totalidad, saldría corriendo", ha afirmado.

En este punto, ha destacado que "todas las partidas suben", y las que más suben son las que están relacionadas con el estado de bienestar, negando que "haya más deuda" y reivindicando un presupuesto "equilibrado".

Con las cuentas regionales, ha destacado Ruiz Molina, el Gobierno autonómico atrae "a empresas y a nuevos ciudadanos venir a residir a Castilla-La Mancha".

Además, ha destacado que "es un proyecto de presupuestos que no contiene más impuestos" y que contradice lo que dice el PP", porque "no hay más recortes".

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

De otro lado, la mayoría socialista en el pleno de las Cortes ha rechazado las enmiendas a la totalidad de la Ley de medidas tributarias, administrativas y simplificación de Castilla-La Mancha presentadas por Vox y PP, que el consejero de Hacienda ha calificado "vulgarmente" como una ley ómnibus que tiene que afecta una pluralidad de materias que le confiere un contenido heterogéneo.

En cuanto a sus principios, Ruiz Molina ha destacado que cumple "todos" los principios relativos a seguridad jurídica, así como las exigencias de claridad y coherencia normativa, "en la medida que está bien estructurada y cumple las reglas constitucionales".

"Creo que es un proyecto de ley ambicioso porque también trata de adaptar la legislación autonómica a las necesidades y demandas actuales de la ciudadanía y de las empresas, y también a la realidad económica y social de la región, un objetivo que también mencionan el PP y Vox en sus enmiendas a la totalidad, así que no podemos estar más de acuerdo".

VOX PIDE EXPLICACIONES

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha señalado que el "verdadero problema" de esta ley de acompañamiento no está solamente en las medidas que el PSOE propone, "sino en la falta de claridad sobre cómo encajan sus consecuencias económicas en los presupuestos del 2027". "Nosotros entendemos que hay cinco cuestiones que ustedes, el Gobierno socialista, deben de explicar", ha dicho.

"El Gobierno nos presenta una ley de acompañamiento por la vía de urgencia, con cambios de impuestos, trámites y normas de muy distinta naturaleza. Pero antes de pedirnos que corramos para aprobarla debería decirnos algo fundamental y elemental, qué problema concreto resuelve, cuánto cuesta y cómo encajan las cuentas de 2027", ha abundado.

PP EN CONTRA DEL LA LEY Y DEL PROCEDIMIENTO

El diputado del PP Santiago Serrano ha apuntado que la enmienda de los 'populares' a esta ley no es por una cuestión de oposición, sino porque la norma "fuerza a estas Cortes a ser reducidas a la mínima expresión o a ser un mero convalidador de todo aquello que plantea el Gobierno", todo ello "sin el debate y sin el análisis necesario de una ley de estas características".

"Por tanto, estamos en contra de buena parte de lo que se plantea en la ley, pero, sobre todo, estamos en contra de un procedimiento que, con prisas y defectos, lo que fuerza es a diluir la función parlamentaria básica y democrática de estas Cortes y de este Parlamento", ha aseverado.

La diputada del PSOE Silvia Fernández ha comenzado desgranando la enmienda a la totalidad de Vox para sacar como "única conclusión": "prácticamente todo" el argumentario del partido se dedica a descalificar al Gobierno regional.

Además, ha afeado al PP que diga que este proyecto "es extenso, de extraordinaria complejidad técnica y que le falta de justificación".

"Esta ley consiste en revisar, eliminar obstáculos innecesarios, reducir cargas burocráticas y facilitar la actividad de ciudadanos, empresas y profesionales para aliviar la carga de los bolsillos de los castellanomanchegos", ha indicado, para rechazar que no ha salido de la nada y es un texto que ha tenido un procedimiento previo.