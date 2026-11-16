Corto Cortismo abre su XIV edición acercando el cine a los jóvenes de la mano de Mario Cervantes y Patricia de Luna

Presentación del Corto Cortismo. - FESTIVAL

CIUDAD REAL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XIV Festival de Cortometrajes Corto Cortismo de Miguelturra ha dado este lunes el pistoletazo de salida a su nueva edición con la presentación oficial de la programación de este año, que ha contado con la directora, guionista y madrina de esta edición, Patricia de Luna, y con el encuentro en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad Real protagonizado por el fotógrafo y creador audiovisual manchego Mario Cervantes.

El joven cineasta ha compartido con el alumnado sus experiencias y trayectorias profesionales en el sector cinematográfico, en una jornada que ha acercado la realidad de la creación audiovisual a los futuros profesionales y ha marcado el inicio de una nueva edición del festival.

El Festival miguelturreño ha recibido este año más de 600 cortometrajes a concurso, de los que ha seleccionado 59 trabajos que competirán, en sus cinco certámenes: Mejor Ficción Nacional, Mejor Ficción Regional, Mejor Documental Nacional, Mejor Documental Regional y Mejor Animación Nacional, con una fuerte presencia de títulos que abordan temas sociales y humanos. Las proyecciones, que tendrán lugar del 19 al 22 de noviembre, volverán a convertir a Miguelturra en punto de encuentro para creadores, profesionales y aficionados al cine.

Durante su intervención en la rueda de prensa, que ha abierto la directora de la Escuela de Arte, Toñi Badillo, el presidente de la Asociación Cultural Cinefórum Miguelturra, Manuel Risco, ha puesto en valor el trabajo de la asociación y la trayectoria de un festival que ha consolidado su presencia en el panorama cinematográfico del cortometraje. "Nuestro objetivo es seguir acercando la industria audiovisual a los jóvenes, por eso quiero destacar el papel de Corto Cortismo como espacio de difusión, encuentro y promoción del talento", ha destacado.

Risco ha anunciado que, entre las novedades de este año, se encuentran las sesiones especiales para los colegios de Miguelturra, en las que los escolares podrán disfrutar de los cortometrajes seleccionados a Mejor Corto de Animación Nacional y votar por su favorito. "Esta iniciativa acercará el lenguaje audiovisual a los más pequeños y les permitirá participar activamente en el Festival, a través de sus centros", ha indicado Manuel Risco.

Por su parte, el concejal de Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Miguelturra, Miguel Ángel García, ha destacado la repercusión cultural de Corto Cortismo y su contribución a la proyección del municipio, así como el compromiso del Consistorio con una iniciativa que acerca el cine a la ciudadanía y genera oportunidades para los creadores. "Cuando un Festival supera los diez años empieza a ganar importancia en el panorama cinematográfico, no solo local y provincial, y eso es para celebrar". También ha agradecido el trabajo que realizan durante todo el año la Asociación Cinefórum Miguelturra proyectando cine los jueves en la localidad y no solo durante el mes del Festival.

La directora y guionista, Patricia de Luna, madrina este año de la XIV edición, ha participado en el encuentro a través de una videollamada. Ha destacado el objetivo del proyecto cultural itinerante que ella mismo fundó y dirige, La Barraca de Cine, inspirado en el histórico grupo teatral de Federico García Lorca, para llevar el cine, y sobre todo el cortometraje, por las poblaciones donde no existen festivales. "Animo a Corto Cortismo a seguir trabajando por la promoción del cortometraje, así como a los creadores para que envíen sus propuestas, de tal manera que lleguemos a todos los públicos", ha explicado.

ENCUENTRO DE AUTOR

El encuentro de autor con el alumnado de la Escuela ha estado protagonizado por Mario Cervantes, fotógrafo y creador audiovisual manchego, natural de Manzanares y director de ManzanaREC, el Festival de Cine Social de Manzanares. Cervantes, premiado el pasado año en Corto Cortismo por el corto 'La piscina vacía', ha desarrollado además durante una década su trayectoria al frente de Aeterna Producciones, junto a Christofer Sánchez, profesional manchego procedente de la provincia de Toledo. Durante la jornada, ha compartido con los estudiantes su experiencia en el ámbito de la fotografía, la producción audiovisual y la organización de festivales cinematográficos.

En su intervención, ha destacado el trabajo de las 'hormigas' de Corto Cortismo y ha manifestado que este Festival es una oportunidad para ver el talento de los creadores castellanomanchegos "que es mucho". Por último, ha animado al público a acudir a las proyecciones "para disfrutar del cine libre, sin censura, que es lo que necesitamos".

CINCO CERTÁMENES Y CUATRO DÍAS DE PROYECCIONES EN EL TEATRO CINE PAZ

La programación del XIV Festival Corto Cortismo se desarrollará del 19 al 22 de noviembre en el Teatro Cine Paz de Miguelturra, con cinco sesiones dedicadas a los trabajos finalistas de las distintas categorías competitivas.

El calendario comenzará este jueves 19 de noviembre, a las 20.00 horas, con la proyección de los cortometrajes seleccionados a Mejor Documental Nacional. El viernes 20, también a las 20.00 horas, tendrá lugar la primera sesión de Mejor Ficción Nacional, que continuará el sábado 21 de noviembre, a las 20.00 horas, con la segunda tanda de trabajos seleccionados.

El último día del festival, el domingo 22 de noviembre, concentrará las dos sesiones dedicadas al cine regional. A las 12.00 horas se proyectarán los cortometrajes que optan al premio a Mejor Documental Regional, mientras que a las 17.30 horas llegará el turno de Mejor Ficción Regional y otros premios regionales.

La participación del público volverá a ser una de las señas de identidad de Corto Cortismo. Los espectadores que asistan a las proyecciones podrán votar sus cortometrajes favoritos y contribuir directamente a la elección del palmarés de las distintas categorías.

EL CERE ACOGERÁ LA GALA DE ENTREGA DE PREMIOS

El XIV Festival Corto Cortismo, según ha informado en nota de prensa, culminará con la gala de entrega de premios, que tendrá lugar el 19 de diciembre en el CERE de Miguelturra, donde se darán a conocer los trabajos ganadores de los cinco certámenes y se reconocerá el talento de los cineastas participantes.

Con esta decimocuarta edición, el Festival Corto Cortismo ha vuelto a apostar por el talento audiovisual, la diversidad de historias y el cine como herramienta cultural y de participación, reforzando el papel de Miguelturra como punto de encuentro para profesionales, creadores y aficionados al séptimo arte.