El coste laboral de las empresas sube un 0,8% en C-LM a cierre de 2019 hasta los 2.419.02 euros

Los salarios aumentan un 1,8%, hasta una ganancia media por trabajador de 2.075 euros

MADRID/TOLEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.755,15 euros en el cuarto trimestre de 2019, lo que supone un repunte del 2,3% respecto al mismo periodo de 2018, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE)

Este aumento interanual es una décima superior al del trimestre anterior, cuando el coste laboral de las empresas aumentó un 2,2% interanual. Con el repunte del cuarto trimestre de 2019, el coste laboral encadena diez trimestres consecutivos en positivo, los últimos cuatro creciendo a un ritmo superior al 2%.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre octubre y diciembre de 2019, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) se situó en 2.075,43 euros por trabajador y mes, un 1,8% más. Con este nuevo avance, el coste salarial suma ya más de dos años consecutivos de subidas.

Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados) se obtiene el coste salarial ordinario, que en el cuarto trimestre de 2019 avanzó un 2%, hasta los 1.702,41 euros mensuales.

Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron en el último trimestre del año pasado los 679,72 euros, con un alza interanual del 4%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 625,98 euros, un 4% más que en el cuarto trimestre de 2018.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que subieron un 3,6% en tasa interanual, debido fundamentalmente al aumento de las prestaciones sociales directas y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, etc.).

Por su parte, las subvenciones y bonificaciones, también incluidas en los otros costes, se incrementaron un 1,9% interanual en el cuarto trimestre del año pasado.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el cuarto trimestre de 2019 un 2,5% en tasa interanual, encadenando también diez trimestres de aumentos interanuales.

En tasa trimestral (cuarto trimestre de 2019 sobre tercer trimestre del mismo año), y eliminando tanto el efecto de calendario como la estacionalidad, el coste laboral total por trabajador subió un 0,5%, frente al avance trimestral del 0,4% experimentado en el trimestre precedente.

CONSTRUCCIÓN REGISTRA LA MAYOR SUBIDA DE LOS SALARIOS

Según el INE, el sector servicios protagonizó la mayor subida del coste laboral total en el cuarto trimestre de 2019, un 2,6% interanual, hasta 2.651,13 euros por trabajador y mes. Le sigue la construcción, con un repunte del 2,4%, hasta los 2.867,98 euros, y la industria, con un incremento del 1,2%, hasta los 3.291,96 euros.

En el caso de los salarios, el mayor aumento interanual se lo anotó la construcción (+2,3%), hasta los 2.084,98 euros mensuales, seguido de los servicios (+2%) y de la industria (+0,7%), que registraron un sueldo medio de 2.005,15 y 2.466,09 euros al mes, respectivamente.

En el cuarto trimestre de 2019, el salario ordinario más elevado correspondió a la industria (1.958 euros por trabajador y mes), un 1,2% más que en el mismo periodo de 2018, seguido de los servicios, con 1.660,7 euros (+2,3%), y de la construcción, con 1.651 euros, un 1,5% más que en el mismo periodo de 2018.

LA HOSTELERÍA SIGUE PAGANDO LOS SUELDOS MÁS BAJOS

Por actividades económicas, el suministro de energía, las actividades financieras e información y comunicaciones son las que presentan los costes laborales más elevados, con 6.027 euros, 5.128 euros y 4.062 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores corresponden a la hostelería (1.668,6 euros), otros servicios (1.887,9 euros) y actividades administrativas (1.916,3 euros).

Los crecimientos interanuales más significativos de los costes laborales en el cuarto trimestre de 2019 se los anotaron la educación y los otros servicios (+4,8% en ambos casos), suministro de agua (+4,2%) y actividades inmobiliarias y administrativas (+4,1% en los dos casos). El menor crecimiento lo experimentaron el suministro de energía (+0,7%) y la industria manufacturera (+1,1%).

PAÍS VASCO Y MADRID TIENEN LOS SUELDOS MÁS ELEVADOS

Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos los registraron País Vasco (3.257,9 euros por trabajador y mes), Madrid (3.189,4 euros), Navarra (3.093,7 euros), Cataluña (2.967,9 euros) y Asturias (2.841,6 euros), mientras que los más bajos se dieron en Canarias (2.309,6 euros) y Extremadura (2.316,2 euros).

Las dos comunidades de cabeza, Madrid y País Vasco, superan en más de 400 euros la media nacional (2.755,1 euros), mientras que Canarias y Extremadura se encuentran más de 400 euros por debajo.

JORNADA SEMANAL DE 34,3 HORAS

La jornada media pactada en el cuarto trimestre del año pasado fue de 34,3 horas a la semana, aunque la jornada efectivamente trabajada fue de 29,4 horas tras descontar las horas perdidas de media a la semana (5,1 horas, la mayoría por vacaciones y días festivos) y sumar las horas extraordinarias.

El coste laboral por hora efectiva avanzó un 2% interanual, hasta los 21,56 euros, como consecuencia del mayor número de horas efectivamente trabajadas. Si se elimina este efecto y el de calendario, el repunte del coste por hora se estima en un 3%.

Según el tipo de jornada, la diferencia salarial entre los trabajadores a tiempo completo y parcial es de 5,4 euros por hora, con 17,03 euros por hora para los primeros (+1,3%), y 11,63 euros para los segundos (+3%).

Los trabajadores a tiempo completo realizan 33,1 horas de trabajo efectivo a la semana, frente a las 17,7 horas de los trabajadores a tiempo parcial, con una diferencia, por tanto, superior a 15 horas.

MÁS DE 100.000 VACANTES

El INE ha informado además de que en el cuarto trimestre del año pasado se registraron 101.009 vacantes, entendidas éstas como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

De ellas, el 88,8% pertenecían al sector servicios (89.703 vacantes), el 7,7% a la industria (7.785) y el 3,5% a la construcción (3.521).

Madrid y Cataluña concentran el mayor número de vacantes (21.684 y 19.992, respectivamente), mientras que La Rioja y Cantabria presentan las menores cifras, con 453 y 560 vacantes, respectivamente.

El INE precisa que la mayoría de las empresas preguntadas, concretamente el 92,9%, afirmaron que no había vacantes por cubrir porque no necesitaban trabajadores adicionales para el periodo octubre-diciembre de 2019.