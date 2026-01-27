La CR-4142 ya está reabierta al tráfico en Chillón y únicamente permanece cortada la CR-4193 en Agudo

Carretera CR-4193 cortada dentro del término municipal de Agudo. - 112 DE C-LM

CIUDAD REAL, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera CR-4142, que permanecía cortada en Chillón (Ciudad Real) a la salida de la población en dirección a Siruela (Badajoz) ya ha sido reabierta al tráfico.

Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 han indicado que la carretera CR-4143, también a la altura del mismo municipio, no se llegó a cortar.

De esta forma, la única vía ciudadrealeña que sigue cerrada al tráfico es la carretera CR-4193 dentro del término municipal de Agudo. En este caso, la vía está cortada en un tramo de 9 kilómetros entre Puebla de Don Rodrigo y Saceruela debido a la inundación de la calzada.