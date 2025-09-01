La creación del Instituto de Seguridad Laboral C-LM pasará por Consejo de Gobierno el martes 9 y funcionará de inmediato

Toledo, 1 de septiembre de 2025.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recibe, en el Palacio de Fuensalida, Toledo, a la secretaria general de UGT en la región, Lola Alcónez. (Fotos: D. Esteban González // JCCM) - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

La creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral pasará por Consejo de Gobierno el próximo martes, 9 de septiembre, comenzará a funcionar de manera inmediata y reforzará el diálogo social y la complicidad de todos los agentes implicados.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en declaraciones a los medios tras reunirse junto al presidente regional, Emiliano García-Page, con la secretaria general de UGT en la región, Lola Alcónez, en una jornada en la que también va a reunirse con el secretario regional de CCOO, Javier Ortega.

Este instituto lleva aparejado la creación del Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral, el órgano tripartito formado por el Gobierno regional, los sindicatos y la patronal, que va a trabajar en la sensibilización, la prevención y en ejecutar acciones en materia presupuestaria además de campañas de seguridad en el trabajo.

Se mantiene, según ha especificado la consejera, el trabajo a través de comisiones especializadas de seguridad y salud laboral, tanto en el ámbito regional como en el ámbito provincial. A este respecto, y en base al incremento de accidentes laborales en este mes de agosto en la provincia de Albacete, Franco ha adelantado que este martes se celebrará la comisión provincial de seguridad y salud laboral.

En esta línea, ha asegurado que hay que evitar por completo las caídas en altura, "totalmente desfasadas" en el momento actual. "No puede haber más fallecidos en Castilla-La Mancha ni en ningún lugar del mundo por caídas en altura teniendo los elementos de seguridad. Por tanto, un llamamiento a todos los que conformamos esos entornos laborales seguros, a los que tenemos la conciencia para trabajar en esos entornos de siniestralidad cero", ha remarcardo la titular de Empleo.

Ha pedido a los empresarios que pongan a disposición de los trabajadores, "como compete por ley", todos los elementos de seguridad necesarios y a los trabajadores, les ha demandado que hagan uso de las medidas que las empresas ponen a su disposición y, "de no tenerlas", que "las requieran".

Y como representante del Gobierno regional, ha mostrado su compromiso de poner en marcha "medios económicos y humanos" a disposición de ambas partes.

En el momento que hay un accidente laboral los servicios de la Junta de Comunidades, los técnicos de prevención y seguridad laboral se personan en los lugares donde ha ocurrido el fallecimiento o el accidente.

MEJORA EN LOS DATOS

No obstante, Franco ha valorado que, a pesar de los acontecimientos en esta materia, "el índice de incidencia de la accidentalidad en la región como también el número de accidentes están disminuyendo", situándose en torno al 6 por ciento y al 8 por ciento, respectivamente.

En este año se han contabilizado 28 accidentes mortales en la región, "cifras que convienen atajar", ha recordado Franco, que también ha señalado que se ha incrementado el número de directores como subdirectores en materia laboral, al tiempo que se ha aumentado también las cargas de trabajo en materia de inspección hacia la labor preventiva.

"Que nadie se cuestione si se tiene que poner un casco, si se tiene que poner un calzado adecuado. Ningún empresario o empresaria cuando ocurre un accidente laboral de impacto quiere incumplir, simplemente hay que entender que esto no es un mero trámite, es una necesidad, una obligación", ha aseverado Franco.

UGT: "FALLAMOS EN PREVENCIÓN"

De su lado, la representante de UGT ha valorado que este instituto va a ser "el marco perfecto" que perseguirá el objetivo de llegar a siniestralidad cero. "El instituto viene a favorecer una relación más directa. Parece que, a veces, la intermediación se puede complicar", ha puntualizado Alcónez.

Incidiendo que el diálogo social "goza de muy buena salud" y UGT seguirá trabajando en esta línea, ha remarcado que, de los fallecimientos de personas trabajadoras en este mes en la provincia de Albacete, se contabilizan más accidentes en altura.

"Prestamos especial atención en cómo se producen esos accidentes, porque un accidente es algo fortuito, pero cuando hay una reiteración y hay esa repetición, eso lo que denota es que está sucediendo algo. Fallamos en prevención", ha admitido.

Por este motivo, la labor del sindicato pasa por investigar lo que hace el trabajador y la empresa en estas situaciones.

Además, Alcónez ha abogado por "seguir trabajando" en facilitar el acceso al empleo en colectivos que tienen más dificultad, "personas que pasan largas temporadas en situación de desempleo, igual que los jóvenes".