Crespo (IU) lamenta la "simplificación absoluta" de Moltó al culpar a los medios de comunicación de la caída de CCM

Publicado 01/03/2018 11:50:40 CET

TOLEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha asegurado que decir que Caja Castilla-La Mancha (CCM) cayó por una campaña de los medios de comunicación, cuando "costó 4.000 millones de euros a todos los ciudadanos" es una "simplificación absoluta", ya que la cantidad de dinero que se invirtió en el aeropuerto y en otras inversiones de "dudosa viabilidad, están ahí" y se "han analizado".

Crespo se ha referido de este modo, a preguntas de los medios, sobre la declaración de este miércoles del que fuera presidente de CCM entre 1999 y hasta la intervención de la entidad en 2009, Juan Pedro Hernández Moltó, que dijo ante la comisión de investigación de la crisis económica que CCM cayó por una campaña de los medios y que la entidad entró en el aeropuerto de Ciudad Real por iniciativa propia.

Ante esto, el coordinador de IU en la región ha dicho que uno de los motivos por los que se produjo la caída de Caja Castilla-La Mancha fue por la inversión que se realizó en el aeropuerto de Ciudad Real, a la que en su momento "se opuso Ecologistas en Acción" y también IU "manifestando sus dudas" sobre el proyecto.

Crespo, que ha defendido que no había garantías de que el aeropuerto de Ciudad Real fuese a salir bien, ha recordado que en su día algunos dijeron que el aeropuerto debía estudiarse de forma conjunta con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ya que la viabilidad del de Ciudad Real "pasaba por firmar un convenio con Barajas", pues no se "podía competir" con él. Esto "no se hizo" y "se tiró para adelante sin abrir debate ninguno", ha concluido lamentando.