Cristina Castaño y Javier Gutiérrez llevan este viernes al Auditorio de Valdepelas la obra '¿Quién es el Sr. Schmitt?'

Publicado 20/12/2018 7:34:26 CET

CIUDAD REAL, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Municipal 'Francisco Nieva' de Valdepeñas acoge este viernes 21 de diciembre, a las 21.00 horas, la comedia de suspense '¿Quién es el Sr. Schmitt?', de Sébastien Thyéri, dirigida y adaptada por Sergio Peris-Mancheta. La obra, enmarcada dentro de la Programación Cultural del Ayuntamiento de Valdepeñas, está protagonizada por Javier Gutiérrez y Cristina Castaño, un reparto que se completa con Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández.

La función no es una obra común. Lo que empieza como una sorprendente comedia, de pronto se convierte en thriller de suspense, tal y como reza la sinopsis de la obra.

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt, y lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no les pertenece* El pánico se apodera de todo.

Las entradas ya están a la venta al precio de 15 euros, pudiéndose adquirir en el Centro Cultural La Confianza, en www.liberbank.es, en el teléfono 902 106 601 y en la taquilla del teatro una hora antes de la representación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.