Cristina Jiménez, Miss Spain Europa 2026, pregonará San Mateo en Talavera de la Reina

El alcalde, José Julián Gregorio, y la edil de Festejos, María Pilar Guerrero. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha presentado este viernes a la pregonera y el cartel anunciador de las Ferias de San Mateo 2026, dos de los elementos más representativos de unas fiestas que están ya en la cuenta atrás para su celebración.

Durante la rueda de prensa, acompañado por la edil de Festejos, María Pilar Guerrero, el alcalde ha dado a conocer que la encargada de pronunciar el pregón que marcará el inicio oficial de las ferias será la joven talaverana Cristina Jiménez Gómez, actual Miss Spain Europe 2026, quien representará a España en el certamen europeo.

Gregorio ha puesto en valor la trayectoria de Cristina Jiménez, marcada por "el esfuerzo, la constancia, la preparación y la superación personal", y ha destacado su participación en distintos certámenes de belleza y moda, donde ha representado a Toledo y ha obtenido reconocimientos como Miss Global Toledo y la banda de Top Model, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha señalado que Cristina "lleva siempre con orgullo el nombre de nuestra tierra" y que representa a "una generación de jóvenes que afrontan sus retos con ilusión, responsabilidad y capacidad de esfuerzo".

Por estos motivos, ha explicado Gregorio, el Ayuntamiento ha considerado que es "la persona idónea para dar voz al pregón que marcará el inicio oficial de nuestras ferias".

El alcalde ha querido agradecer públicamente a la pregonera que haya aceptado la invitación y que vaya a compartir con todos los talaveranos "un momento tan especial".

CARTEL DE SAN MATEO 2026

El alcalde también ha presentado el cartel anunciador de las Ferias de San Mateo 2026, cuya autoría corresponde al artista Pedro Aguado Quinzaños, de 96 años.

Gregorio ha explicado que el concurso convocado por el Ayuntamiento para la elección del cartel de San Mateo quedó desierto. Ante esta circunstancia, el Consistorio decidió seleccionar una de las obras que había resultado semifinalista en el concurso convocado para el cartel de las fiestas de San Isidro, contando para ello con la autorización expresa de su autor.

El alcalde ha querido agradecer especialmente a Pedro Aguado Quinzaños "su colaboración y generosidad" al permitir que su obra se convierta en la imagen oficial de las Ferias de San Mateo de este año.

De este modo, ha añadido, las fiestas cuentan con un cartel que incorpora también el valor y el reconocimiento a la creación artística vinculada a la ciudad.

Gregorio ha aprovechado la presentación para invitar a todos los talaveranos, a los vecinos de la comarca y a quienes visiten la ciudad durante estos días a participar y disfrutar de las Ferias de San Mateo.

El alcalde ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a compartir estos días de convivencia, destacando que las ferias "son patrimonio de todos".

Asimismo, ha apelado a vivir las fiestas "con alegría, con respeto y con responsabilidad", con el objetivo de que San Mateo continúe siendo "un ejemplo de encuentro, hospitalidad y disfrute para vecinos y visitantes".

PROGRAMACIÓN MUSICAL

La concejal de Festejos ha explicado que la programación arrancará el 17 de septiembre,a tras el pregón con la actuación de Paco Candela en la Plaza de la Comarca, donde el artista celebrará su Gira 30 Aniversario, repasando los grandes éxitos que han marcado sus tres décadas de trayectoria.

Esa misma noche, la Plaza de la Reina acogerá Afro Flamenco, una innovadora propuesta protagonizada por Javi Torres y German DJ, que fusionará grandes éxitos de diferentes épocas con ritmos afro y música electrónica. El espectáculo contará además con un impactante 'Live Percussion Show' de Javi Torres, combinando percusión en directo y música electrónica en una puesta en escena llena de energía.

El 18 de septiembre llegará uno de los eventos más esperados de estas ferias con el Black to the Stage Festival, que reunirá en la Plaza de la Comarca a Amistades Peligrosas, Bernardo Vázquez (The Refrescos), La Banda del Capitán Inhumano y el reconocido DJ Jesús Elices, en una noche dedicada a revivir algunos de los grandes éxitos de varias generaciones.

La fiesta continuará en la Plaza de la Reina con EXperience Flow, un espectáculo que combinará reguetón, latin urban, éxitos actuales y clásicos del género, acompañado por performers, animación e interacción constante con el público para convertir la noche en una auténtica celebración.

El 19 de septiembre será el turno de Mägo de Oz, que llegará a la Plaza de la Comarca con su Gira 2026, ofreciendo un potente espectáculo de folk metal, rock y fantasía con los himnos que han marcado su extensa trayectoria.

Posteriormente, la Plaza de la Reina se transformará en un gran escenario con Iconic Party, una experiencia inmersiva dirigida por Pedro Sojo junto al equipo de Terra Music Show, donde la música, la animación, los performers, la iluminación LED, los globos gigantes y los efectos visuales harán al público protagonista del espectáculo.

Como broche final, el 20 de septiembre, la Plaza de la Comarca acogerá el Talavera Fest, con la actuación de La Locura del Zurdo, que celebrará su Gira 30 Aniversario en un concierto cargado de rock, emoción y canciones que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

CASETA MUNICIPAL

La programación de la Plaza de la Reina se completará con las distintas propuestas previstas durante las fiestas, mientras que la caseta municipal estará a cargo de Down Talavera.

Guerrero ha indicado que se celebrará la Feria sin Ruido el viernes y el sábado, de 18.00 a 20.00 horas, para facilitar que las personas que lo necesiten puedan disfrutar del recinto ferial en un entorno con menor estimulación sonora.

La Concejalía de Sanidad contará con una caseta situada junto a la Policía Local, en la Plaza de la Reina, desde la que se desarrollará el Plan Municipal de Adicciones. También se ha previsto el tradicional tren de mayores.

Por su parte, la Concejalía de Familia organizará una caseta infantil durante el sábado y el domingo, de 17.00 a 20.00 horas, dirigida a niños de entre 5 y 12 años.

Las ferias contarán igualmente con el mercado de artesanía y el mercado de venta ambulante, que mantendrán su ubicación habitual de anteriores ediciones.

En el ámbito cultural, el sábado 19 de septiembre el Teatro Palenque acogerá la actuación de David Cepo y el domingo 20 de septiembre se celebrará la corrida de toros en la Plaza de Toros, con El Fandi, Manuel Escribano y Morenito de Aranda.

Asimismo, se pondrá a disposición de los ciudadanos el servicio de autobuses gratuitos de Monbus para facilitar los desplazamientos durante las fiestas.

El alcalde ha animado a los talaveranos a participar en las Ferias de San Mateo y ha extendido la invitación a los vecinos de la comarca, de la provincia de Toledo, Madrid y otras provincias cercanas, así como a quienes habitualmente se desplazan hasta Talavera desde Castilla y León y Extremadura para disfrutar de estas celebraciones.

Gregorio ha agradecido el trabajo realizado para preparar la programación y ha animado a todos a disfrutar de unas fiestas pensadas para talaveranos de todas las edades.