Cristina Martínez anuncia las fiestas de San Julián con un cartel que recoge "mi Cuenca, que es el color"

Presentación del cartel de la Fiestas de San Julián en el Ayuntamiento de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diseñadora Cristina Martínez, de Eme Acuarelas, ha desvelado el cartel anunciador de las Fiestas de San Julián de Cuenca; una obra con el estilo infantil que caracteriza a la artista, protagonizada por personajes animados de mejillas sonrosadas características de estas fiestas, como la hechicera del tren de la bruja y el propio obispo San Julián.

Martínez ha asegurado que este encargo "ha sido un regalo en unos meses de incertidumbre total".

La diseñadora ha intentado simbolizar "una gran feria que se escapa del recinto y va colonizando cada rincón de esta ciudad".

De esta forma, el cartel conduce la miradas desde la parte de abajo, con un niño ataviado con una camiseta con el lema 'I Love Cuenca' comiendo algodón de azúcar y escala a través de los personajes hacia la parte alta de la ciudad, mostrando rincones de la calle Alfonso VIII, la Catedral de Cuenca y la Torre de Mangana.

La artista ha querido "que prime el sentido popular de la fiesta y que se sientan la ahora parte de conquenses representados en él".

Eme Acuarelas ha hecho todo el proceso de forma digital y recoge "lo que es mi Cuenca, que es color".