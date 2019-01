El cronista provincial de Guadalajara cree que la capital necesita "cuanto antes" un museo de la ciudad

Publicado 06/01/2019 11:15:34 CET

GUADALAJARA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cronista provincial de Guadalajara, Antonio Herrera Casado, considera que la capital necesita "cuanto antes" un museo de la ciudad, un proyecto que considera está aún en proceso "embrionario" y que "no termina de arrancar" porque no se busca un lugar definitivo y apropiado y no hay todavía un presupuesto "coherente" para ello.

Casado, en declaraciones a Europa Press, echa en falta este proyecto cultural que recoja la historia "completa" de la ciudad, con sus "restos arqueológicos, artísticos, cuadros, biografías de personajes o maquetas".

Para este cronista, doctor y escritor, esto es algo que ya tienen "muchísimas" capitales de provincia y municipios de España y cree que "es hora de que lo tenga la capital alcarreña".

Pero hay otros retos que considera esenciales para la ciudad y que pasan también por poner especial énfasis de cara a este año en mejorar la viabilidad y el tráfico, algo que sería más fácil si se crearan también más aparcamientos, teniendo en cuenta que se trata de una capital antigua y de que cada vez hay más vehículos en circulación.

Para el cronista provincial, este es un reto que el Ayuntamiento "que haya tendrá que resolver".

Pero para Casado el Consistorio también debería de otorgar un mayor protagonismo a las actividades culturales y no sólo reducirlas a lo que hay programado en el teatro Buero Vallejo.

No niega que desde el Ayuntamiento se dan subvenciones a asociaciones, pero cree que en algunos casos son "escasas" teniendo en cuenta que en muchos de ellos "se trata de entidades o grupos que ejecutan una gran tarea". "Creo que se deberían apoyar más las tareas culturales individuales y de asociaciones", ha afirmado tajante.

Ha reconocido que el hecho de que sea año electoral marca por si mismo un condicionamiento porque el equipo de Gobierno municipal "mete una marcha más acelerada" a todo lo que ha venido haciendo mientras desde los partidos de la oposición se ejerce una labor crítica al respecto pero no le quiere otorgar más importancia que esa.

En cuanto a la radiografía de la capital hoy, Herrera Casado cree que es una ciudad "en mejoría continuada" en base a que los proyectos que se llevan a cabo en ella se hacen "poco a poco y no de golpe".

Para el cronista de la provincia es un hecho que en la capital se están produciendo mejoras tanto en las actividades culturales como en las sociales, educativas y especialmente deportivas, cuidándose mucho todo lo que tiene que ver con los accesos viales, pero tiene claro que aún restan cosas por hacer.