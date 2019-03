Cs dice a PP que no es tarde para gobernar en coalición e invita a PSOE a perder la esperanza de recibir su apoyo

Publicado 27/03/2019 14:48:01 CET

Girauta, tras la apertura de diligencias de la Fiscalía por las primarias en CyL: "Si alguien ha incurrido en un delito, quiero que tenga consecuencias penales"

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista de esta formación por Toledo, Juan Carlos Girauta, ha invitado al PSOE a "abandonar toda esperanza" de recibir su apoyo tras las elecciones generales del 28 de abril para una hipotética sesión de investidura a favor de Pedro Sánchez; al tiempo que ha considerado que le extraña que el líder del PP, Pablo Casado, diga que "es tarde" para una coalición de Gobierno. "En nuestra opinión, las coaliciones de Gobierno sí son posibles".

En una entrevista con Europa Press, Girauta ha vuelto a dejar claro el rechazo a apoyar al PSOE, toda vez que considera a Pedro Sánchez como "un problema para España" que hace que desalojarle de La Moncloa sea "una emergencia nacional".

Es por ello que Ciudadanos ha dejado clara esta postura antes de las elecciones "para que todo el mundo vote informadamente", y al tiempo que cierran la puerta a los socialistas, la formación naranja quiere "tender la mano al PP para una coalición" que saque a Sánchez del Gobierno.

Lo más urgente para Girauta es "la obligación patriótica" de acabar con la Presidencia de Sánchez, toda vez que "ha quemado todos los puentes con el constitucionalismo al poner la gobernabilidad en mano de separatistas y de antisistema".

Tras criticar movimientos del Ejecutivo socialista en favor de los independentistas como "purgar al abogado del Estado que acreditaba la rebelión" o reunirse con "el racista Torra como si fuera un jefecito de Estado haciendo el paripé" en lo que ha venido a llamar "la cumbre de la Señorita Pepis", ha enfatizado el cordón sanitario al PSOE y la "mano tendida" al PP.

"Si el PSOE fuera otra cosa, si no blanqueara al separatismo, si no se hubieran dedicado a acariciar el lomo a la bestia, si no nos hubieran llamado perros por ir a Alsasua, si no nos hubieran llamado fachas por tener la bandera de España... Pero no ha sido así", ha lamentado el portavoz de la formación naranja.

PRIMARIAS EN CYL

Girauta también ha valorado la decisión de la Fiscalía de Valladolid de investigar el supuesto 'pucherazo' detectado en las primarias celebradas por Ciudadanos para designar al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Tras asegurar que no sabe quién está detrás de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, ha dejado claro que cualquier ciudadano puede hacer uso de la justicia como más le convenga. No obstante, ha recordado que Ciudadanos ha realizado 300 procesos electorales en cuatro años, y la única incidencia se ha producido en el caso de Castilla y León. Una incidencia que, según ha precisado, fue corregida por la Comisión de Garantías y Valores del partido "antes de que pasaran 24 horas", hasta el punto de que cambió el ganador de las primarias.

La Comisión de Garantías y Valores ha revisado otras quejas "sin encontrar ningún problema" y para este órgano, que es independiente y vela por este tipo de cosas, "el asunto está todo zanjado". Dicho lo cual, "cualquiera puede volver a ese comité de garantías a pedir explicaciones o recurrir y, por supuesto, cualquiera puede ir a la Fiscalía o al juez, faltaría más", ha sentenciado Girauta.

Siguiendo lo dicho hoy por otros líderes del partido como la portavoz nacional de Ciudadanos (Cs) y líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha apuntado que "en el momento que se le requiera al comité de garantías la información de las primarias se le entregará toda y sin titubear".

Tras haber sido llamado a declarar este jueves en Fiscalía el ganador de las primarias y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, Francisco Igea, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha afirmado que tiene contacto permanente con la Ejecutiva del partido y no le consta que en este momento haya sido citado nadie.

Según ha explicado, el comité de garantías lo que hizo fue identificar un problema por acumulación de votos en una IP y anular esos votos. En ese sentido, "el papel del comité se acaba, dice que se anula porque tiene competencia para hacerlo, y resulta que al anularlo cambia la persona elegida en primarias y toda esa información que tiene el comité de garantías está a disposición, naturalmente, de la Fiscalía y de quien la necesite".

"Naturalmente que la Fiscalía tendrá toda la información que el comité tenga. Pero insisto, abrir diligencias en la Fiscalía se hace si alguien denuncia en la Fiscalía. Como no sé quién hay detrás, lo único que puedo decir es que todo el mundo puede ir a la Fiscalía, sobre todo de forma anónima como es el caso", ha proseguido Girauta.

Finalmente, ha insistido en que desconoce "el intríngulis tecnológico" que hay detrás de lo sucedido en Castilla y León, pero "si alguien ha incurrido en un delito, quiero que tenga consecuencias penales, pero no sé si alguien ha incurrido en un delito", ha sostenido.