Cs Guadalajara acusa al PP de no sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento: "Se han negado a negociar"

Publicado 27/03/2019 15:45:41 CET

GUADALAJARA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha acusado al PP de "mentir descaradamente" al responsabilizar a los grupos de la oposición de que no salgan adelante los presupuestos municipales. "Se han negado a negociar y nos llegaron a decir que no se iba a tocar ni una coma de sus presupuestos", ha aseverado Ruiz.

La formación naranja ha salido al paso en un comunicado sobre este asunto tras las declaraciones realizadas por el edil de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, quien ha calificado la actitud de Ciudadanos de "táctica electoralista".

En ese sentido, Alejandro Ruiz ha recordado que en las reuniones mantenidas con los 'populares' solicitaron que se incrementaran las partidas destinadas a fomentar el empleo, el bienestar social y el mantenimiento de los colegios públicos, mientras que, a su juicio, las prioridades del PP pasan por aumentar el dinero destinado al alumbrado ornamental, la pirotécnica, la cabalgata o los toros.

"Mientras se dedican a anunciar planes integrales de igualdad o de mayores, sus partidas correspondientes en el presupuesto las bajan. No tiene ningún sentido", ha remarcado Ruiz, quien ha lamentado la "nula" capacidad de negociación del PP guadalajareño.

Y ha reprochado al alcalde, Antonio Román, su "cobardía" al no querer debatir en pleno el borrador de presupuestos. "Parece ser que no quiere que se conozcan los motivos por los que no ha podido salir adelante", ha zanjado.

MOCIONES PARA EL PRÓXIMO PLENO

En otro orden de asuntos, Ciudadanos Guadalajara pedirá en el próximo pleno una moción instando a la convocatoria "inmediata" de las mesas sectoriales del Patronato de Cultura y de Deportes ante las "graves carencias de personal" que sufren, debido a "la no cobertura de vacantes o la ausencia de gerentes están condicionando, fuertemente, el funcionamiento de estos Organismos".

"A lo largo de todo el mandato este grupo municipal ha puesto sobre la mesa alternativas para poder solventar las deficiencias que sufren ambos organismos autónomos, pero ya tendrá que ser una misión de la nueva Corporación municipal", ha aseverado Bachiller.

La segunda iniciativa que llevará Ciudadanos a pleno propone la convocatoria de una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, que tendrá lugar el próximo 22 de abril. Para la organización de estas acciones, Ángel Bachiller ha explicado que pretende contar con la colaboración de las asociaciones medioambientales y de los centros educativos de la ciudad.