Cs lamenta que los datos castiguen "con especial dureza" a los jóvenes y las mujeres de Castilla-La Mancha

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cs ha lamentado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2021 sitúan a Castilla-La Mancha como la cuarta región con mayor tasa de paro y la sexta en la que ha aumentado más durante el último año y ha mostrado su preocupación porque castigan "con especial dureza" a los jóvenes y las mujeres de Castilla-La Mancha

En este sentido, el diputado regional de Ciudadanos David Muñoz Zapata ha ironizado sobre si "ésta es la 'España multinivel' a la que se refiere Pedro Sánchez, una España en la que hay distintos niveles de oportunidades de empleo y Castilla-La Mancha está en el nivel inferior".

En este sentido, Zapata ha puesto sobre la mesa algunas cifras "especialmente preocupantes", fundamentalmente referidas al paro juvenil, que representa un 40% del desempleo total y sitúa a nuestra región como la sexta en la que es más difícil tener un empleo si eres joven. "¿Es a esto a lo que se refiere el PSOE con la 'España multinivel', a que lo tengas más chungo para encontrar trabajo si eres joven y vives en Castilla-La Mancha?", ha cuestionado.

A Cs le llama la atención el dato del paro femenino, y es que si bien hoy hay 4.000 hombres menos en paro que hace un año, hay 14.000 mujeres que han perdido su empleo en los últimos doce meses. Por lo tanto, desde la segunda EPA de 2020 hasta la segunda EPA de 2021 publicada hoy, todo el paro que se ha creado en Castilla-La Mancha es femenino. Por ello el diputado liberal se ha preguntado si "la 'España multinivel' del Partido Socialista significa que si eres mujer y además eres castellanomanchega estás en el nivel en el que es más posible que te quedes en paro".

LA 'ESPAÑA MULTINIVEL': CASTILLA-LA MANCHA, "EN EL SÓTANO"

Zapata ha reivindicado que "frente a la España multinivel que quiere el PSOE, en Ciudadanos reclamamos la España de la igualdad", emplazando al líder de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, a seguir la senda que le marca el partido liberal a este respecto.

"Si realmente quiere que no haya una España multinivel tiene a Ciudadanos con la mano tendida para pelear por una España sin privilegios, para no condenar a Castilla-La Mancha a estar en el nivel del sótano, porque al sótano _ha advertido_ no van a venir empresas a invertir y a crear puestos de trabajo y por tanto seguiremos en el nivel de más paro, sobre todo para las mujeres y para nuestros jóvenes", ha señalado.