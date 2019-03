Cs niega que De Lorza haya recurrido el resultado de las primarias

Publicado 30/03/2019 10:29:52 CET

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso y cabeza de lista de esta formación por Toledo, Juan Carlos Girauta, ha negado que el candidato en las primarias de Cs a la Presidencia de Castilla-La Mancha, José Ramón de Lorza, haya recurrido a la Comisión de Garantías y Valores del partido y ha atribuido su petición de anular las primarias en la región por presuntas irregularidades a que no ha podido reunirse con el presidente del Cs, Albert Rivera.

"Este señor hizo unas declaraciones en la prensa que no se corresponden. No recurrió al Comité de Garantías. Lo que tenemos es un afiliado que se presenta a unas primarias con todo el derecho y que exige una entrevista con Rivera y con Arrimadas", ha asegurado Girauta en una entrevista concedida a Europa Press.

Pero, según ha explicado, Rivera tiene "una agenda endiablada" y si tuviera que verse con todos los militantes que quieren verle "necesitaría días de 250 horas sólo para esas entrevistas y después no podría trabajar".

Dicho esto, ha asegurado que entiende que "un afiliado que ha querido ver a Rivera y no le ha podido ver se quede frustrado", pero a ese afiliado --en relación a De Lorza--, "debería pasársele la frustración al contarle la agenda endemoniada que tiene Albert Rivera".

"Eso es una cosa y otra es decir que hay irregularidades", algo que ha tachado de "irresponsable" cuando "ni siquiera se recurre" porque no ha acudido a la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos.

Según ha manifestado Girauta, "la gente hace ruido para hacerse oír cuando existe eco. Y nunca hay tanto eco para gente que no tiene voz normalmente como cuando hay un proceso de primarias antes de unas elecciones".

"Hay otra solución que es hacer primarias pero después nombrar a otra persona que no ha ganado que es lo que hace el PSOE y Podemos. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos primarias y el que las gana va de cabeza de lista. Por el camino hay gente que se queda frustrada, aunque la mayoría no gana las primarias y dicen: 'He competido en buena lid y he perdido', pero algunos han perdido y dicen aquí ha habido algún problema" como De Lorza.