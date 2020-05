Cs pide a PSOE y PP "moderación, enterrar el hacha del bipartidismo y dejar de guerrear en Twitter"

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, se ha mostrado este miércoles muy crítico con el PSOE y el PP y, tras censurar el "lamentable espectáculo de la política regional" ha pedido a ambas formaciones "moderación", que "entierren el hacha del bipartidismo, dejen de guerrear en Twitter" y trabajen juntos por la recuperación de Castilla-La Mancha.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido antes de la comparecencia del consejero de Fomento, Nacho Hernando, en comisión parlamentaria, Ruiz ha lamentado que "la gente haya desconectado de la labor política si estamos todo el día tirándonos piedras, intentando romper el tejado del vecino en la búsqueda del voto, con declaraciones que dan vergüenza ajena y llegando a poner fotos de terroristas", ha dicho en alusión al tweet de la diputada del PP, Lola Merino, que usó una imagen de ETA para criticar al Gobierno regional.

Y es que el diputado de la formación naranja ha incidido en que los políticos han de ser la solución y trabajar y dialogar juntos "no lanzando cartas ni guerreando en Twitter". "¿Este es el nivel de la política castellanomanchega?". "¿Los ciudadanos votaron a sus dirigentes para que se lanzaran cartas y guerrearon en Twitter?", ha insistido.

Ruiz, que también ha censurado que los medios de comunicación "entren en esta guerra", publicando cuestiones que "insultan y perjudican" a su imagen, ha dicho "avergonzarse de compartir escaño con personas que están haciendo lo que están haciendo en una situación crítica, donde están muriendo nuestros vecinos, nuestros hermanos".

El diputado guadalajareño, que ha pedido a ambas formaciones que "entierren de una maldita vez el hacha de guerra perpetua de este bipartidismo que lleva 40 años arrastrando a los españoles al caos, pues con el machete continuo no se solucionan los problemas", se ha dirigido al PP para solicitarle que "deje el insulto" y se siente a trabajar con colectivos, asociaciones y partidos políticos, porque "trabajar por los demás no es blanquear, es dejar de ser un problema".

En este punto, ha instado a los 'populares' a especificar a qué se refieren cuando reclaman test masivos, una medida que considera 'populista', y ha señalado que su formación está a favor de la realización de estos test, pero con planificación.

Por último, ha pedido al Gobierno autonómico que acepte la ayuda que le ha brindado la Universidad regional y el Colegio de Veterinarios a la hora de hacer test, añadiendo que "la política no es destruir, al contrario, es construir con el contrario por un bien común". "Si una institución como la UCLM presta ayuda cójanla, y si no expliquen por qué no lo hacen, porque hoy toda ayuda es poca".

APOYO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

En clave nacional, el parlamentario de la formación naranja ha denunciado, tras la dimisión y cesión de altos mandos de la Guardia Civil, la "ingerencia del poder Ejecutivo en la Policía Judicial, que solo rinde cuentas al juez instructor".

Ruiz ha pedido una nueva equiparación salarial "justa y digna" para estos profesionales y que no se utilicen estos pagos para "acallar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y disolver otros problemas que tiene el Ejecutivo", ha criticado.