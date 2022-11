Cs, PP y PSOE coinciden en seguir luchando contra el acoso escolar y en abogar por la formación del profesorado

La consejera de Educación pide la unión de los partidos por la convivencia escolar: "El mejor ejemplo es el que se da en esta cámara"

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos del Parlamento castellanomanchego --Cs, PP y PSOE-- han coincidido en seguir luchando para erradicar el acoso escolar en las aulas de la región y en abogar por la formación del profesorado, así como de las familias y del resto del centro, y que cuenten con las herramientas necesarias para lograr este objetivo.

La diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha arrancando este debate reclamando que se necesita "más concienciación", porque "cualquier niño debe saber que puede decir que sufre acoso", al tiempo que ha precisado que en el curso 2021/2022 se notificaron 45 casos detectados en Castilla-La Mancha; 700 personas llamaron al teléfono contra el bullying, que recogió más de 13.000 llamadas, aunque en estos medios "no aparecen" datos de acoso a profesores.

Jaime ha apelado a trabajar "todos juntos como políticos y sociedad, sabiendo que somos los modelos que siguen los niños", ya que con un esfuerzo conjunto se puede "acabar con esta lacra".

De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto se ha mostrado de acuerdo con la formación naranja para poner en marcha medidas que frenen estas situaciones desagradables en las aulas, pero ha reclamado una mayor "implicación" del Gobierno regional en esta tarea.

En este punto, ha mencionado que el plan estratégico de convivencia contra el acoso escolar "no se ha implementado en su integridad", añadiendo que "la mayoría de casos notificados por el Ministerio de Educación no han sido denunciados a la inspección educativa" y que el acoso mediante "insultos" suele pasar desapercibido y "no se documenta en cauces oficiales".

Además, ha mencionado que aunque se ofrecen cursos de formación para profesores, estos "no son obligatorios y los docentes no los encuentran útiles". "Queda gran camino por recorrer", ha asegurado Prieto.

Por su parte, la diputada del PSOE Diana López se ha alegrado de que haya una posición unánime entre los grupos en propuestas que remen a favor de erradicar la violencia en la escuela y en cualquier ámbito. "Creo que hay acuerdo unánime hoy", ha asegurado.

No obstante, se ha mostrado crítica con el PP por sus acusaciones, ya que, ha afirmado, desde su partido apoyan a otras formaciones --en gobiernos autonómicos-- que "no favorecen el pluralismo ni la convivencia pacífica en aulas". "Para tener paz, no sirve con hablar de ella, sino que hay que practicar con el ejemplo", ha espetado López.

"DATOS CADA VEZ MEJORES"

Tras el debate entre los grupos, ha tomado la palabra la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, que ha destacado que, desde que en 2017 revisaron el protocolo de acoso escolar, desde su departamento han apreciado que los "datos cada vez son mejores".

En cuanto a posibles casos de acoso en profesores, ha mostrado su preocupación, ya que es "un paradigma importante", al tiempo que ha mencionado que la unidad de apoyo al profesorado recibe numerosas llamadas y en unos casos se determina que hay acosos y en otros no.

También ha destacado que la LOMLOE recoge la figura del coordinador de bienestar y justamente "esta semana" se está produciendo la formación específica para estos coordinadores en los centros educativos de la región.

Tras mencionar una a una las diferentes actuaciones para luchar contra el acoso escolar y recordarle al PP que no hay que tomarlas, porque ya están en marcha, la consejera ha señalado que el "mejor ejemplo es la convivencia en esta cámara", por lo que les ha reclamado "unión para ir en el mismo camino".

PROPUESTAS PARLAMENTARIAS

En su propuesta de resolución, Ciudadanos pide que las Cortes regionales insten al Gobierno autonómico a reforzar las actuaciones del equipo multidisciplinar de la Junta y que este examine las herramientas que existen para acabar con el acoso escolar y las actualicen a los problemas actuales, incluyendo el ciberacoso; así como aumentar la formación y las herramientas para docentes, también para el que sufren ellos mismos y reforzar la autoridad del docente en las aulas.

El PP pide al Parlamento regional que inste al Gobierno autonómico a incrementar la formación al profesorado y potenciación de la figura del coordinador de bienestar y protección; reforzar el servicio de inspección educativa, establecer cuestionarios a familias, alumnos y docentes para conocer la situación real del centro y recabar datos cuantitativos y cualitativos para hacer seguimiento del acoso escolar con el fin de identificar los factores de riesgo; además de garantizar asistencia jurídica por los servicios letrados de la Consejería de Educación al profesorado que haya sufrido agresiones o amenazas.

Los socialistas quieren que las Cortes insten al Gobierno de la Junta a continuar con propuestas formativas relacionadas con la convivencia escolar, para centros, profesorado y familias; y a asesorar a los profesionales de la orientación y promover el intercambio de experiencias entre centros educativos y la difusión de buenas prácticas relacionadas con la convivencia y la Educación en Inteligencia Emocional.