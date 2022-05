Cs registrará entre este lunes y este martes en las Cortes su PL para eliminar el "impuestazo" al agua de Page

ALBACETE, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Castilla-La Mancha registrará entre este lunes y este martes, martes 24 de mayo, una Proposición de Ley ante las Cortes, exigiendo la eliminación del llamado canon del agua, suspendido de manera indefinida por el Gobierno regional.

"No nos conformamos con su suspensión, pedimos su eliminación", ha asegurado la líder castellanomanchega de la formación naranja, Carmen Picazo, durante la presentación del proyecto en la sede del partido en Albacete.

Picazo ha incidido en la necesidad de eliminar impuestos, aludiendo a la inflación. "Los castellanomanchegos necesitan recuperar su capacidad de comprar y también de ahorrar, es momento de eliminar impuestos, no solo de bajarlos", ha señalado.

En este sentido, Picazo ha explicado que Cs también defenderán la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. "Nuestro partido defiende una nueva forma de hacer política, con una sociedad más libre y más autónoma, lejos de políticos que solo entienden a los ciudadanos como super pagadores".

Del mismo lado, la diputada regional de Cs por Ciudad Real Elena Jaime ha enumerado algunos de los motivos por los que su partido considera necesaria la supresión de este canon medioambiental.

"Este impuesto no viene de Europa y ya hay dos cánones similares, además, tampoco lo tienen todas las comunidades autónomas y, las que lo tienen, grava solo la contaminación del agua, no su simple uso como quería hacer Page", ha señalado, para añadir que se trataría de una competencia nacional y no regional.

Por último, Jaime se ha preguntado el porqué de este impuesto, cuando la partida de infraestructuras hidráulicas de 2021 está ejecutada, según señala, a un cinco por ciento. "¿Por qué quieren recaudar con este canon entre 50 y 60 millones de euros si todavía está prácticamente sin ejecutar la partida de infraestructuras hidráulicas?".

La diputada también ha explicado otros puntos que recogerá la proposición, como la supresión de los precios fijos en los cánones ya vigentes.

Durante su exposición, Jaime se ha querido desmarcar del Partido Popular, "tampoco somos el PP, que quieren derogar la Ley de Aguas entera para poder salir corriendo a publicar titulares o a inventárselos".

Por último, ha defendido la necesidad de apoyar la protección del medio ambiente y la biodiversidad, algo que, asegura, "no es contrario a nuestra Proposición de Ley".