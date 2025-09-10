CSIF denuncia "insultos" a una facultativa del Hospital de Ciudad Real por parte de un paciente

CIUDAD REAL 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a denunciar una nueva agresión verbal a una facultativa de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR). Con ésta ya son tres las agresiones sufridas por el personal del ámbito sanitario en la provincia de Ciudad Real en lo que va de mes, tras las registradas en el centro de salud de Torralba de Calatrava, el pasado 3 de septiembre, y en el PAC de Pío XII de la capital, ayer.

En esta ocasión, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, 8 de septiembre, cuando un paciente acompañado por su esposa se dirigió a las Urgencias del HGUCR para ser atendido. Al no permitírsele a la mujer acompañarlo, ya que solamente tienen acceso al interior de las Urgencias los familiares de una persona dependiente o un menor de edad, el paciente comenzó a insultar a la facultativa e incluso llegó a amenazarla diciéndole que le había grabado con el móvil.

Pese a los intentos de la médica por tranquilizarlo y calmar la situación, el hombre continuó increpándola diciéndole que "en Cataluña las analíticas tardan veinte minutos en salir" y que la culpa era suya porque no presionaba al laboratorio. Ante tal situación, según ha informado el sindicato en nota de prensa, la profesional tuvo que ser acompañada hasta en dos ocasiones por un vigilante de seguridad para controlar al paciente, a fin de poder desempeñar sus funciones. "Sólo cuando la facultativa le dijo que si continuaba insultándola le iba a denunciar, el paciente se calló".

CSIF, que condena enérgicamente una vez más éste y los otros dos episodios violentos acaecidos este mes en Torralba y Ciudad Real contra el personal del ámbito sanitario en la provincia, vuelve a reclamar una solución urgente a este problema.

"Esto no se puede aguantar ya. Las administraciones tienen que tomar cartas en el asunto. Tenemos que conseguir que se tomen medidas contundentes, de lo contrario la Administración está siendo cómplice por omisión y nuestros profesionales no pueden seguir trabajando bajo esta presión porque eso va en detrimento de la calidad asistencial. Esto afecta a toda la ciudadanía", concluye la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.