CSIF lamenta el "colapso estructural" de las Urgencias en Toledo y ve improvisación en trasladar médicos de planta

La responsable de CSIF Sanidad Toledo, Victoria Gutiérrez, y el médico de Urgencias del Hospital Universtario de Toledo y delegado de CSIF Sanidad Toledo, Miguel Ángel González. - CSIF

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha cargado este lunes contra el "colapso estructural" que sufren las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, al tiempo que ha lamentado la decisión de la Gerencia de trasladar en julio y agosto a médicos de planta y de otras especialidades a este servicio.

Así lo han indicado en una rueda de prensa el médico de Urgencias del Hospital Universtario de Toledo y delegado de CSIF Sanidad Toledo, Miguel Ángel González, y la responsable de CSIF Sanidad Toledo, Victoria Gutiérrez.

González ha lamentado la "situación insostenible" que vive este servicio durante estos días, que ha afirmado que "se lleva arrastrando mucho tiempo". "La novedad es que se ha obligado a los médicos de plata a realizar labores de guardias y atención en el Servicio de Urgencias y esto hace que sean más evidentes los problemas estructurales que se llevan viviendo desde que abrió el hospital", ha añadido.

Un "problema estructural", ha dicho, que no se acaba de arreglar teniendo en cuenta que en este servicio hay este verano 11 facultativos menos que hace un año. A lo que ha añadido que el resto de categorías, como enfermeros o celadores, están también "bajo mínimos".

Según ha indicado, personas "con gran experiencia" se han marchado de las Urgencias del hospital toledano, dejando el servicio con "contrataciones precarias" y a gente muy joven, a lo que ha unido la ya citada "solución improvisada" de desplazar médicos de planta y quirófanos a Urgencias.

"Así solo desplazas el problema porque obligas a que los facultativos que están en la planta no realicen su trabajo correctamente, en un momento en el que hay falta de pantillas", ha dicho, a lo que ha unido que el trabajo en Urgencias "no se puede improvisar de un día para otro sino que requiere de experiencia".

Tras afirmar que "el colapso de urgencias es un colapso humano", ese facultativo ha puesto como ejemplo que este mismo lunes había, a las 8.30 horas, 77 pacientes pendientes de ingreso en Urgencias, 13 de los cuales llevan tres días esperando. "Y lo más grave es que hay plantas vacías y cerradas en el Hospital", ha añadido.

Esto es algo, según ha añadido, que va en contra del propio reglamento del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) donde se fija un máximo de 12 horas para el ingreso hospitalario. "Los pacientes son en la mayoría de casos pluripatológicos y geriátricos que sufren mucho en Urgencias", ha afirmado.

Para finalizar, González ha afirmado que tanto él como sus compañeros están tratando a pacientes en unas condiciones "muy malas", jugándose su responsabilidad profesional. "Vamos a acarrear con las consecuencias profesionales, cosa que no va a acarrear ni el director médico, ni el director gerente ni por supuesto en el Sescam", ha concluido.

FALTA DE PLANIFICACIÓN Y DE INVERSIÓN

Por su parte, la responsable de CSIF Sanidad Toledo ha explicado que el colapso estructural que padecen las Urgencias "es consecuencia de años de falta de planificación y de inversión, de una gestión ineficaz con falta de recursos que tensiona todo el sistema y termina repercutiendo tanto en la salud de los profesionales como en la calidad asistencial que reciben los pacientes".

"El Sescam no puede seguir respondiendo a un problema estructural con medidas improvisadas", ha indicado, para agregar que "este colapso estructural" se ve agravado por una Atención Primaria "saturada e incapaz de filtrar la demanda asistencial, el cierre de camas de hospitalización geriátrica en el Hospital Provincial y la paralización de las obras de ampliación del propio Servicio de Urgencias".

Ha lamentado igualmente que los 30 boxes de Urgencias fueron diseñados para albergar una sola camilla pero se han reconvertido para que entren dos camillas, "lo que provoca que haya cables, bolsas de recolección de líquidos o tubos de oxígeno esparcidos por el suelo que entrañan un evidente riesgo de accidentes, tanto para profesionales como para pacientes y acompañantes.

"Debemos manifestar también la grave situación de elevada sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales, que mantenida en el tiempo como es el caso provoca el deterioro de su salud física y mental, con cuadros agudos de estrés, ansiedad y depresión. Desgraciadamente, se enfrentan diariamente a una medicina de guerra que genera un enorme desgaste", ha explicado.

Por todo ello, CSIF exige al Sescam la contratación de facultativos tanto para el Servicio de Urgencias como del resto de especialidades con contratos estables, el cese de la obligación de trasladar especialistas de otros servicios, la apertura de las 80 camas cerradas en el Hospital y la creación de un Plan de Contingencia real que garantice una atención digna y segura para la ciudadanía de Toledo.