CSIF lamenta que C-LM encadene tres meses de subida del paro y destrucción de empleo público

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TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, lamenta el aumento de 2.013 parados en septiembre, lo que sitúa en 118.133 personas la cifra total de desempleo en la región, de acuerdo a los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La comunidad autónoma encadena su tercer mes consecutivo de destrucción de empleo (4.280 puestos de trabajo perdidos en septiembre, agosto y julio) y la evolución interanual también es negativa (1.419 personas), informa en nota de prensa.

Asimismo, señala el paro subió en todas las provincias, con Cuenca presentando la peor evolución con una subida mensual del 4,27%. El Sector Servicios lideró el incremento mensual hasta situarse en los 83.674 parados (concentra el 70,8 % de todo el desempleo castellano-manchego) y el colectivo sin empleo anterior ha sumado en septiembre 12.527 personas, lo que refleja las barreras de acceso al primer empleo para los jóvenes y personas sin experiencia.

"A estos malos datos se suma la destrucción de empleo público con la pérdida de 2.160 afiliaciones a la Seguridad Social: 995 en Administración Pública y Defensa, 723 en Sanidad y Servicios Sociales y 442 en Educación", subraya.

Según indica, la brecha y desigualdad de género también son patentes en el mercado laboral donde el paro femenino alcanza el 64,8%. "De acuerdo a los datos de la Seguridad Social, las mujeres representaron el 42,7% de la contratación indefinida, pero el porcentaje se eleva al 58% en el caso de la contratación temporal. La desigualdad es aún más evidente en las jornadas parciales, mayoritariamente ocupadas por mujeres: 73% en contratos indefinidos y 65,6% en contratos temporales".

Tras esta evolución negativa, CSIF vuelve a reclamar la devolución de las subvenciones --muchas de ellas bajo el epígrafe 'Fomento del Empleo'-- que ha concedido el Gobierno regional a CCOO y UGT, que ya superan los 56,2 millones de euros. Esta cantidad debería ser restituida y destinada a reducir las desigualdades del mercado laboral en Castilla-La Mancha, proteger a los colectivos más vulnerables, reforzar los servicios públicos y recuperar derechos que todavía hoy continúan perdidos.