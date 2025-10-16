CSIF lamenta que Page "obvie" los problemas reales de los servicios públicos y sus grandes desafíos

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de la Función Pública en Castilla-La Mancha, considera que la intervención del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, en el Debate sobre el Estado de la Región, ha relegado a un segundo plano los problemas que sufren los servicios públicos, así como sus desafíos.

CSIF, que reclama una apuesta real por los servicios públicos y sus profesionales, subraya los recortes que permanecen en Castilla-La Mancha, tanto a nivel de efectivos como en materia salarial y de derechos.

En un comunicado, recuerda que "durante muchos meses el Gobierno regional bloqueó nuevas incorporaciones en el Sescam por motivos presupuestarios" y que "no se cubrieron la totalidad de las bajas, vacantes, vacaciones o permisos generando graves problemas, con plantillas superadas y dilación en los tiempos de atención asistencial".

Falta de personal y restricciones en las incorporaciones que se sigue produciendo hoy en día en escuelas infantiles, centros educativos o en centros dependientes de Bienestar Social, como las residencias de mayores, y en la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde hay puestos que se quedan desiertos en los diferentes concursos y formas de provisión, y que se desdotan presupuestariamente; es decir, ya no se cubren.

En un comunicado, sobre las ofertas de empleo público anunciadas en el Debate del Estado de la Región, CSIF advierte que el 33,5% de los empleados públicos en la región son temporales, considerando, además, que las futuras ofertas serán insuficientes para alcanzar el objetivo del 8%, siendo necesario además incluir una tasa adicional vinculada a la jubilación parcial.

Sobre la carrera profesional, García-Page ha vuelto a señalar que si todavía no se ha recuperado la carrera profesional es porque se ha priorizado el aumento de la plantilla, un argumento "que no es válido, ya que el resto de comunidades autónomas ha recobrado este derecho al mismo tiempo que han reforzado sus equipos de ámbito sanitario".

CSIF subraya que los salarios del conjunto de los empleados públicos continúan congelados a pesar de que el coste de la vida sigue subiendo, y aunque en 2019 subió un 0,5% los salarios públicos, desde entonces no ha habido ninguna otra subida autonómica, todo ha sido por acuerdos nacionales. García-Page debe convocar una Mesa General de Función Pública en Castilla-La Mancha y acometer una subida a los trabajadores públicos.

Sobre Geacam, que García-Page ha resaltado como ejemplo frente a otras comunidades autónomas, tanto en prevención como en inversión, CSIF expone que la empresa pública regional arrastra una "enorme precariedad con malas condiciones laborales y una enorme temporalidad", ya que de los 2.205 trabajadores de la empresa pública regional, sólo 1.500 llevan a cabo su labor durante todo el año dentro de una plantilla "insuficiente".

CSIF también lamenta que no haya habido referencias a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que vio la luz en julio "y que está suponiendo la privatización de los servicios públicos de la región a través de las entidades colaboradoras".

Por otra parte, CSIF aplaude, de llevarse a cabo, las medidas de planificación en materia de vivienda del Gobierno regional, como el préstamo a tipo cero para facilitar el acceso a la vivienda o el uso de suelo público para edificaciones asequibles, así como el Plan Integral contra el Cáncer y el aumento y mejora en pruebas diagnósticas o el desarrollo de las ayudas a la dependencia, la teleasistencia, la Atención Temprana y la estrategia para combatir la pobreza, entre otros puntos.