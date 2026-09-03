CSIF C-LM se moviliza por la falta de personal, precariedad crónica y el incumplimiento del Acuerdo Marco en Correos

Movilización de CSIF en Correos - CSIF

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este jueves a las puertas de las principales oficinas de cada provincia en una movilización nacional por el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo Marco, firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

Esta concentración supone el inicio de un plan de movilizaciones que tendrá su continuación el jueves 17 de septiembre en las mismas oficinas y que culminará el miércoles 30 de septiembre en una concentración multitudinaria en Madrid, donde CSIF exigirá un cambio inmediato en este organismo, sin descartar dar continuidad a las mismas con otro tipo de acciones más contundentes si la empresa no reacciona a nuestras demandas.

En un comunicado, el sindicato alude a la falta de contratación de refuerzos ha supuesto una pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos 10 años (un tercio), pasando de los 66.000 a los 44.000 actuales. De estos, más de 4.000 tienen una jornada a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 800 y los 900 euros.

Esta situación no se ha corregido en los últimos años, afirman desde CSIF. En la última convocatoria de empleo de 7.757 plazas, en 2023, más de 2.000 fueron a tiempo parcial y casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación, ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

En Castilla-La Mancha, la plantilla es muy reducida para las necesidades del servicio (hay cerca de 1660 trabajadores: 600 en Toledo, 380 en Ciudad Real, 300 en Albacete, 200 en Guadalajara y 180 en Cuenca, entre ellos con contrataciones eventuales). CSIF estima que se debería abordar un refuerzo de, al menos de entre 450 y 500 trabajadores.

Además, lamentan que la precariedad en el empleo se produce especialmente en las oficinas, donde se concentran el 70 por ciento de los contratos parciales. Sin embargo, "a esos mismos trabajadores/as a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa".

Esta política de recortes está provocando que haya muchas zonas de Castilla-La Mancha donde la sobrecarga laboral "es totalmente inasumible por la plantilla existente", lo que a su vez supone un perjuicio para la ciudadanía al verse interrumpido el reparto de correspondencia, notificaciones oficiales, paquetería y otros envíos esenciales para su actividad diaria, entre ellos las notificaciones urgentes que cuentan con determinados plazos de respuesta.

"La situación es insostenible en Correos y se requieren medidas urgentes para recuperar el empleo de calidad que se ha perdido en una empresa pública que actualmente no tiene los recursos humanos necesarios para ofrecer el servicio que demanda la ciudadanía", inciden.

Tras la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) y del SIEG (Servicios de Interés General, con 250 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU) y 806 millones en concepto de Servicios de Interés Económico General (SIEG) hasta 2030, CSIF insiste en que Correos ya tiene los recursos económicos para dar la vuelta a esta situación, tal y como firmó en el Acuerdo Marco.

Además, hay más de 9.500 empleados laborales que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

El plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria. Sin embargo, aún no se ha producido ninguna salida. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, "ante pasividad de la empresa", CSIF inicia movilizaciones para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía.