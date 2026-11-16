CSIF pide la revisión de las medidas de prevención y seguridad en el centro de salud Tomelloso I tras varios incidentes

Archivo - Enfermero del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

CIUDAD REAL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido revisar las medidas de prevención y seguridad en el Centro de Salud Tomelloso I tras conocer varios incidentes ocurridos el pasado mes de octubre, tanto en las urgencias de Atención Primaria como en otras áreas del centro.

El episodio más destacado tuvo lugar en el Punto de Atención Continuada (PAC), ubicado en el Centro de Salud Tomelloso I, donde un paciente que esperaba asistencia llamó a la Guardia Civil para que comprobara si los profesionales sanitarios estaban trabajando.

En esos momentos, parte del equipo se encontraba atendiendo un aviso domiciliario y otros profesionales realizaban una sutura a un paciente en el propio centro. El paciente que esperaba no requería atención inmediata, por lo que su asistencia debía organizarse conforme a los criterios de prioridad clínica.

Tras la llamada, agentes de la Guardia Civil se personaron en el centro y accedieron a las instalaciones para comprobar la actividad del personal. "Cuestionar de esta manera la actividad de los profesionales mientras están atendiendo a otros pacientes puede generar una presión injustificada e intimidación en el desempeño de su trabajo. Por ello, solicitamos que se esclarezcan las circunstancias del incidente y se valore si procede registrarlo como una situación de violencia externa, sin prejuzgar la actuación policial ni atribuir al paciente una conducta delictiva", subraya el delegado de CSIF Sanidad en el área Mancha Centro, Alberto Rosales.

A ello, se suman también, otros dos incidentes registrados ese mismo día en el centro sanitario. Uno de ellos tuvo lugar en el área de atención al niño sano, durante una discusión relacionada con el acceso a consulta de una usuaria sin cita. Según relatan los trabajadores, la situación derivó en insultos racistas y estuvo a punto de llegar a las manos. Fue necesaria la intervención de profesionales sanitarios y de otras pacientes para evitar que el enfrentamiento escalase a más.

El segundo de ellos, se produjo durante el turno de tarde, cuando otros dos usuarios se enfrentaron en una discusión.

Además, según el sindicato, los trabajadores muestran su preocupación por la apertura de taquillas y el posible robo de pertenencias en una zona destinada al personal que carece de cámaras de videovigilancia, así como de personal de seguridad en todo en el centro sanitario.

SOBRECARGA ASISTENCIAL

CSIF considera que, detrás de estas situaciones, pueden encontrarse factores como la sobrecarga de trabajo de los profesionales, las demoras y la insuficiencia de recursos para responder a la demanda asistencial. "Estas circunstancias pueden generar impaciencia y frustración entre los usuarios y contribuir a situaciones de tensión que, en ocasiones, terminan derivando en enfrentamientos o comportamientos intimidatorios hacia los trabajadores".

"Los profesionales sanitarios no son responsables de las listas de espera ni de las limitaciones organizativas del sistema. Su labor es atender a los pacientes conforme a sus necesidades clínicas y a los recursos disponibles, y deben poder hacerlo con respeto, seguridad y respaldo institucional", recalca Rosales.

Por ello, CSIF reclama medidas que permitan adecuar los recursos a las necesidades asistenciales, reducir las demoras y prevenir la violencia externa, sin que los trabajadores tengan que asumir las consecuencias de unas carencias que no dependen de ellos.

Por último, solicita a la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso que analice los hechos comunicados, revise las condiciones de seguridad del Centro de Salud Tomelloso I y valore medidas como la implantación de un servicio de vigilancia, la protección de las zonas destinadas al personal y la mejora de los recursos asistenciales.