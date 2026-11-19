Capilla Mozárabe de la Catedral de Toledo. - CATEDRAL DE TOLEDO

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta sala de pinacoteca y la fachada de la capilla Mozárabe son dos de los trabajos que la Catedral de Toledo prevé restaurar a corto plazo, una vez finalizados los trabajos acometidos en el Transparente del Templo Primado.

Así lo ha transmitido este jueves a los medios el deán del Cabildo Primado, Juan Pedro Sánchez Gamero, tras la inauguración de la restauración del Transparente, donde ha señalado que aunque la Catedral tiene tres salas de pinacoteca, hay "muchos cuadros que todavía no están expuestos" porque no hay lugar para ellos.

"Queremos hacer una cuarta sala con un plan también catequético", ha comentado, tras una primera sala dedicada a los precursores, a la Virgen María y a San Juan Bautista; una segunda dedicada a Jesucristo en toda su vida y una tercera sala dedicada a los santos y a la iglesia en sí misma.

Sin embargo, la Catedral tiene obras "tan importantes" como pueden ser algunas de los pintores Francisco de Zurbarán o Luis de Velasco que quieren que se expongan, y de ahí esa posible restauración y la creación de esa última sala, que sería "lo más inmediato", ha confirmado.

Igualmente, quieren restaurar la fachada de la Capilla Morázabe y el retablo y toda la capilla de Santiago, "tanto por fuera como por dentro", ha confirmado el deán, que ha admitido que con motivo del VIII Centenario de la Catedral se están acometiendo muchas obras de restauración, cumpliendo así "los objetivos que nos habíamos marcado".