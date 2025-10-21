Cuatro acusados se enfrentan a penas de tres a doce años de cárcel por una pelea en un bar de Cuenca

Archivo - Sede de la Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas implicadas en una pelea en un bar de Cuenca en el año de 2023 se enfrentan a penas que van desde los tres hasta los doce años de cárcel en el juicio que se celebra este miércoles 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con el relato de las conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2023 en el interior del bar La Oficina, donde los acusados se enzarzaron en una pelea en la que se lanzaron botellas, vasos y sillas.

Uno de los procesados, que responde a las iniciales AF.Q.C., golpeó con un vaso en el ojo izquierdo a otro, A.F.C.G., mientras que otro de los implicados, B.S.T.U., golpeó al cuarto de los participantes en la reyerta, A.R.G.C. con varias botellas en la cabeza.

Además, A.R.G.C. y A.F.Q.G. golpearon a B.S.T.U. tirándoles botellas y vasos mientras que este último y A.F.Q.G. arrojaron botellas contra el otro grupo, resultando que uno de los cristales alcanzó a una menor de 14 años, ocasionándole una herida en el pómulo derecho.

Los daños materiales que provocaron en el bar todavía no han sido evaluados.

Los distintos hechos descritos son constitutivos de diversos delitos de lesiones agravadas y lesiones leves. El acusado que se enfrenta a una mayor pena es A.F.Q.G. para el que la Fiscalía pide un total de 12 años de prisión y una indemnización de más de 75.000 euros por las lesiones provocadas a otro de los procesados.

Por su parte, el acusado B.S.T.U, se enfrenta a seis años de prisión y los otros dos implicados, A.F.C.G. y A.R.G.C., a tres cada uno.

Todos deberán indemnizar al propietario del bar con una cantidad todavía por determinar.