Los cuatro alcaldes del PP de capitales de C-LM aspirarán a revalidar cargo y Jiménez volverá a ser aspirante en Cuenca

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

CUENCA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha confirmado este jueves que Manuel Serrano en Albacete, Francisco Cañizares en Ciudad Real, Beatriz Jiménez en Cuenca y Carlos Velázquez en Toledo, serán los candidatos del partido en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha para las próximas elecciones municipales de 2027.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de visitar la Sociedad Cooperativa San Jorge de Graja de Iniesta (Cuenca), donde ha indicado que él mismo acompañará a los candidatos en la presentación que hará el PP el 18 de julio de todos los candidatos a las alcaldías de España en las capitales de provincia.

"Tenemos cuatro alcaldes importantísimos en cuatro capitales y una mujer que va a ser alcaldesa dentro de un año y les acompañaremos en la presentación", ha señalado, para agregar que ya ha hablado con los cinco y es la propuesta que se va a elevar desde la región al Comité Electoral Nacional del PP, que es quien toma la decisión.

Según ha indicado el presiente regional de los 'populares' castellanomanchegos, nada le hace pensar que el Comité Electoral Nacional de PP, cuando se reúna, no vaya a ratificar esa propuesta que se hace desde la Comunidad Autónoma. "Confirmado que no habrá sorpresas", ha concluido.