Cuatro ayuntamientos de Cuenca recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante el cierre del tren Cuenca-Valencia

Los Ayuntamientos de Huete, Carboneras, Víllora y Camporrobles recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el "más que dudoso procedimiento" de cierre del tren Cuenca-Valencia. - PP

CUENCA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Huete, Carboneras de Guadazaón, Víllora y Camporrobles han presentado un recurso ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que denuncian el incumplimiento, por parte del Gobierno de España, de artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, "al dejar a varias provincias, entre ellas la de Cuenca, sin una infraestructura vital y esencial, como es el tren, mediante un procedimiento más que dudoso", según ha expuesto el primer edil de Huete, Francisco Javier Doménech.

El alcalde optense ha recalcado la necesidad de que se juzgue, de una manera "imparcial y externa" el procedimiento del cierre de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

Desde el PP han asegurado que en esta decisión han estado implicados el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, destacando las investigaciones judiciales, "lo que demuestra que estaban más centrados en otras cuestiones que en las defender la red ferroviaria española y los derechos de los ciudadanos", ha añadido Doménech.

El primer edil de Huete ha reiterado que "siempre hemos mantenido que vamos a luchar hasta el final por recuperar el tren y no nos vamos a rendir porque creemos que somos víctimas de una tremenda injusticia".

Doménech ha criticado "la hipocresía y el ataque a Cuenca" de los gobernantes socialistas en todos los niveles, "por permitir que se nos discrimine de esta manera y no defender nuestra tierra".

Para el alcalde optense, "declaraciones públicas como las últimas realizadas por el presidente de la Diputación de Cuenca, Martínez Chana, provocan vergüenza y sonrojo. De decir que apoyaba el tren ha pasado a ser cómplice de su cierre. Es esperpéntico que anuncie que se va a reunir con la Fundación del Ferrocarril para impulsar las vías cuando lleva seis años retrasando y dilapidando el desarrollo de la provincia. Tenía sobre su mesa, elaborado y puesto en marcha por el anterior gobierno provincial del Partido Popular, un proyecto pionero, el 'Serranía el Vía', turístico y económico que contemplaba el uso de la línea de tren y la rehabilitación de estaciones históricas. ¿Por qué no siguió desarrollándolo?"

Francisco Javier Doménech ha animado a los conquenses "a seguir defendiendo lo que es nuestro" y ha recibido de buen grado que en otros lugares de Castilla-La Mancha, como es el caso de Ocaña, se haya constituido una plataforma ciudadana que reivindica lo mismo que la que ya existe, 'Pueblos con el Tren' y que es la vuelta del ferrocarril.

"El tren es sostenibilidad, riqueza, turismo, desarrollo empresarial y garantiza nuestro derecho a la movilidad. No podemos renunciar al desarrollo que trae consigo por el capricho de unos gobernantes más centrados en otros asuntos, que nada benefician a los españoles y a los conquenses, que en nuestro bienestar", ha concluido Doménech.