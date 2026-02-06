Cuatro heridos en una colisión en cadena debido a una granizada en la A-3 en Villares del Saz (Cuenca)

Archivo - Helicóptero medicalizado - JCCM - Archivo

CUENCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas tras las colisión en cadena que se ha producido debido a una granizada en el punto kilométrico 133 de la A-3 (sentido Valencia), a su paso por Villares del Saz (Cuenca).

Al menos hay ocho vehículos --incluidos camiones-- implicados en el accidente, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias ha recibido el aviso a las 15.26 horas de este viernes. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, bomberos de Tarancón, tres ambulancias, una UVI y un helicóptero medicalizado.