Cuatro heridos, dos de ellos menores, tras la salida de vía de un turismo en Beteta

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CUENCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, han resultado heridas este domingo tras la salia de vía de un turismo en la carretera CM-210, dentro del término municipal de Beteta (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 15.13 horas en el kilómetro 52 de la citada vía.

Los heridos son un hombre de 52 años y tres mujeres de 13, 14 y 51 años. Todos ellos han sido trasladados al Hospital Universitario de Cuenca.

En el lugar se han personado un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil.