Cuenca amplía el horario de la Oficina Municipal de Turismo durante la Semana Santa y abre dos casetas

CUENCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Oficina Municipal de Turismo amplía su horario durante Semana Santa, además de que se procede a abrir las Casetas Turísticas del Teatro Auditorio y del Castillo, con el objeto de poder atender adecuadamente al gran número de visitantes que recalan en la ciudad durante estos días tan destacados.
De este modo, la Oficina Municipal de Turismo, ubicada en la Anteplaza, tendrá un horario ampliado ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.
Por su parte, las Casetas Turísticas del Teatro Auditorio y del Castillo mantendrán un horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.