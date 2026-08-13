Cuenca establece los planes de seguridad de cara a las Ferias de San Julián 2026

Juntas Locales de Protección Civil y de Seguridad de cara a la Feria y Fiestas de San Julián 2026. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha acogido las Juntas Locales de Protección Civil y de Seguridad de cara a la Feria y Fiestas de San Julián 2026, en las que se han aprobado, respectivamente, el Plan de Organización, Coordinación de Medios y Emergencias, y el Plan Específico de Colaboración y Coordinación, para garantizar la seguridad y protección ciudadana durante el desarrollo de los festejos.

El alcalde Darío Dolz ha presidido la primera de estas reuniones, mientras que la segunda ha estado copresidida por el primer edil y por el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, Javier Bernal, tal y como ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Dolz ha incidido en la importancia de la coordinación entre todas las instituciones y servicios implicados "puesto que el objetivo es que nuestras Ferias se desarrollen de la mejor manera posible, teniendo en cuenta todos los espacios en los que se desarrollan, que son muchos, y la gran afluencia de personas en ellos".

En estas Juntas Locales se ponen en común los medios y recursos disponibles de las distintas administraciones y se estipulan las acciones por parte de Policía Local, Agentes de Movilidad, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil, sumándose la seguridad privada como apoyo en el Recinto Ferial.

El Recinto Ferial tendrá un horario de 18.00 a 3.00 horas, estableciéndose un horario 'Sin Ruidos' desde su apertura hasta las 20.00 horas, tal y como se ajustó ya el año pasado según las peticiones de ciudadanía y feriantes.

En este punto se ha hecho especial hincapié en la prohibición de que circulen vehículos de cualquier tipo por todo el interior del Ferial, incluidos Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Además, se habilitará nuevamente un pabellón del IES Alfonso VIII para casos de evacuación por imprevistos meteorológicos como fuertes tormentas.

En el espacio del Ferial se instalará Punto de Atención Sanitaria y también de Atención a la Infancia, donde se proporcionarán pulseras para que los más pequeños las lleven con los teléfonos de sus progenitores para posibles extravíos.

También habrá en el Ferial Punto Violeta para informar, prevenir y, en su caso, intervenir ante posibles agresiones sexistas, así como en el Recinto de Conciertos en los días de directos (viernes 21 de agosto, sábado 22, jueves 27, viernes 28 y sábado 29).

En cuanto al dispositivo aprobado, se hará especial hincapié en la vigilancia de venta y consumo de alcohol a menores, además de que se harán controles de alcoholemia y drogas a los conductores tanto en la ciudad como en sus entradas, inspecciones sanitarias a establecimientos y controles para evitar la venta ambulante ilegal.