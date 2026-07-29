Cuenca gana 200 cartillas sanitarias desde la puesta en marcha del Hospital Universitario

El gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, en una rueda de prensa de balance de este aniversario junto a la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López. - EUROPA PRESS

CUENCA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuenca ha ganado 200 cartillas sanitarias desde la puesta en marcha, hace un año, del Hospital Universitario de la capital conquense, según los datos que ha desglosado el gerente del Área Integrada, José Antonio Ballesteros, en una rueda de prensa de balance de este aniversario junto a la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López.

Según ha explicado Ballesteros, se trata de paciente procedentes especialmente del sur de la provincia, de localidades como Las Pedroñeras, San Clemente, Sisante, El Pedernoso, y Mota del Cuervo, que hace años decidieron tener su hospital de referencia en otras provincias castellanomanchegas y que hoy son recuperados por el nuevo Hospital de Cuenca, que además ha recibido a 2140 pacientes "que han preferido que se les atienda aquí a pesar de no tener su hospital".

Ballesteros ha recordado los tres momentos clave que ha vivido hasta la fecha el nuevo centro sanitario de El Terminillo: la llegada de los primeros pacientes el 29 de julio, el inicio de los ingresos el 13 de noviembre y el traslado de las urgencias y cierre definitivo del Virgen de la Luz el 13 de diciembre.

De esta forma, aunque algunos servicios no llevan funcionando un año, se están mejorando algunas cifras asistenciales del antiguo hospital.

Respecto a los ingresos, según los datos desglosados por Ballesteros, ha habido 8.966 pacientes con 54.008 estancias hospitalarias, el 80% en habitaciones individuales, desde el mes diciembre, por encima incluso del 75% que se había planteado como reto el Gobierno regional.

Por su parte, 190.000 ciudadanos han pasado por las consultas externas del área ambulatoria, "lo que significa que estamos incrementando los niveles asistenciales del Virgen de la Luz", ha insistido el responsable sanitario.

El hospital ha atendido 38.311 urgencias y 4.600 intervenciones quirúrgicas, mil de ellas urgentes.

Ballesteros ha destacado que "era complejísimo mantener los niveles de actividad, con toda la tecnología nueva", pero ha sido posible de la mano de los 150 profesionales del área.

Por otro lado, desde diciembre se han registrado un total de 500 nacimientos en este hospital, lo que supone un incremento del 20% respecto a lo habitual en ese periodo de tiempo.

Otros datos destacados son los 9.500 tacs, las 8.500 resonancias pagnéticas y los 2.700 PEC-TAC, que ha dado servicio a más de 300 al mes de ciudadanos del área sanitaria de Albacete.

El responsable del hospital ha destacado la puesta en marcha de la oncología radioterápica, que ha ofrecido 772 sesiones, 20 diarias y hay 112 nuevos pacientes desde que se instaló un servicio que hasta ahora se externalizaba al Instituto Valenciano de Oncología con un coste de 1,7 millones de euros cada año.

Ballesteros ha subrayado el salto que ha dado el servicio de alergología "que ha pasado de ser un servicio que trata a uno que cura", con la implantación de una unidad de inmunoterapia que ha atendido a unos 8.000 ciudadanos.

También ha subrayado las 25.000 extracciones y la expansión de la extracción periférica a 26 nuevos consultorios hasta alcanzar los 101 pueblos.

Entre los nuevos servicios también está siendo destacada la actividad de la cirugía plástica, que está permitiendo tratar casos como la obesidad mórbida o la reconstrucción de mama que hace un tiempo ni se planteaban en este hospital.

Otro dato destacado es el que ofrece la Unidad Trans, con consultas de 400 pacientes adultos de toda la región y se espera alcanzar las 900 al terminar el año.

Además, se han podido hacer en este ámbito 10 intervenciones quirúrgicas.

Toda esta actividad ha repercutido favorablemente en los centros de especialidades de Motilla y Tarancón, que en estos momentos han logrado también su máximo de especialidades que son atendidas en la zona.

AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS

En la fase actual, el Hospital Universitario de Cuenca sigue trabajando en la ampliación de las prestaciones en casi todos los servicios "junto a nueva tecnología que vamos a estrenar en las próximas semanas".

A esto se añadirá la Unidad de Neurocirugía, anunciada esta semana por Emiliano-García Page, en la que se destinarán más de 2,2 millones de euros "y que va a ser una revolución"; según ha adelantado Ballesteros.

También se prevé un avance en la formación que otorga el título de Universitario al hospital, con 32 nuevos residentes que se han sumado este año y, el año que viene, con las nuevas acreditaciones, se quieren superar los 35.

Además, Ballesteros ha destacado la "excelente experiencia" con la Universidad de Castilla-La Mancha.

En estos momentos hacen prácticas los alumnos de Ingeniería Biomédica y en el próximo curso empezarán a acoger también estudiantes de medicina.

MÁS DE 420 NUEVOS PROFESIONALES EN LA PLANTILLA

El nuevo Hospital ha supuesto también un incremento de la plantilla del área sanitaria de Cuenca.

En estos momentos hay en plantilla 3.042 personas, 429 más que cuando estaba el Virgen de la Luz.

Si a estos se suman los sustitutos que hoy están trabajando en toda la provincia, se llega a las 3.280 nóminas