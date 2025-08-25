Cuenca en Marcha cede un año más sus entradas de los conciertos de San Julián a la Protectora de Animales 'Bonamiko'

CUENCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha vuelto a rechazar las entradas de protocolo que se reparten a los representantes políticos para los conciertos de San Julián. La formación considera que se trata de prebendas injustificadas y que los recursos públicos deben destinarse a la ciudadanía en lugar de a privilegios de los cargos electos.

Por este motivo, como ya ocurriera en años anteriores, las entradas han sido cedidas a la Protectora de Animales 'Bonamiko', que está organizando con ellas una rifa solidaria. La recaudación se destinará íntegramente a cubrir los gastos veterinarios de las colonias felinas de la ciudad, fundamentalmente en esterilización y atención médica, informa en nota de prensa el grupo.

La rifa está abierta a toda la ciudadanía, que puede participar a través de las redes sociales de la protectora.

Desde Cuenca en Marcha han querido subrayar que existe un creciente compromiso de la sociedad conquense con el bienestar animal. Prueba de ello es que en los últimos presupuestos participativos varias de las propuestas presentadas están vinculadas al cuidado y gestión ética de las colonias felinas.

Asimismo, el grupo municipal ha recordado que en el último pleno del Ayuntamiento salió adelante, con el apoyo mayoritario de la corporación, la su moción para la redacción de una Ordenanza de Convivencia y Bienestar Animal.

Dicha normativa servirá para establecer un marco regulador estable en materia de protección y cuidado de los animales en la ciudad. En este sentido, han reclamado al equipo de Gobierno que desarrolle cuanto antes la ordenanza y que se cuente con la colaboración de las asociaciones protectoras y de la ciudadanía en su elaboración.